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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

По оценкам экспертов ПФР, соотношение между средним размером пенсий и средней заработной платой составило 29,6%, снизившись с 30,8%. Стоит отметить что доходы ПФР в 2019 году выросли на 511 млрд. рублей. По данным Минэкономразвития, ВВП России в 2019 году составил 110 трлн. рублей.В источнике
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ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАСС17:05
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Комсомольская правда

Стариковская треть: средние пенсии сильно упали по отношению к средним зарплатам

Комсомольская правда09:00
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

ТАСС17:05
Ведомости

Реальный размер пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Ведомости03:32
ФАН

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 1,5% в 2019 году

ФАН20:11
URA.Ru

Счетная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

URA.Ru18:32
РЕН ТВ

Счетная палата: в 2019 году ПФР выполнил все обязательства в срок

РЕН ТВ17:14
Газета.Ru

Реальный размер назначенных российских пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Газета.Ru03:39

Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить отопление в многоквартирных домах (МКД) региона, чтобы «не морозить людей», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Ведомости10:41
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Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Фильм «Стрельцов» выйдет в прокат в Европе

Спортивную драму Ильи Учителя "Стрельцов" с Александром Петровым в главной роли покажут с 4 октября в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
РИА Новости09:54

В Крыму дорожник и чиновник районной администрации попались на взятке

В отношении задержанных дорожника и чиновников районной администрации возбуждено уголовное дело, в рамках которого дорожнику инкриминировано получение должностным лицом взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), а главному специалисту райадминистрации - посредничество во взяточничестве в крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ).
Российская газета09:20
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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