В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%
По оценкам экспертов ПФР, соотношение между средним размером пенсий и средней заработной платой составило 29,6%, снизившись с 30,8%. Стоит отметить что доходы ПФР в 2019 году выросли на 511 млрд. рублей. По данным Минэкономразвития, ВВП России в 2019 году составил 110 трлн. рублей.В источнике
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В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%
Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАСС17:05
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