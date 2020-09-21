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Лезги газет
Лезги газет

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

В 2019 году россиянам подняли пенсии, сообщает сайт «www.vedomosti.ru».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАССвчера в 17:05
Подробнее о событии
Лезги газет

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Лезги газетвчера в 16:34
ФАН

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 1,5% в 2019 году

ФАНвчера в 20:11
Газета.Ru

Реальный размер назначенных российских пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Газета.Ruвчера в 03:39
Комсомольская правда

Стариковская треть: средние пенсии сильно упали по отношению к средним зарплатам

Комсомольская правдавчера в 09:00
URA.Ru

Счетная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

URA.Ruвчера в 18:32
РЕН ТВ

Счетная палата: в 2019 году ПФР выполнил все обязательства в срок

РЕН ТВвчера в 17:14
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

ТАССвчера в 17:05

В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России
Общественная служба новостей19 сентября в 23:12
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С октября в России начнется тестирование беспилотных судов на реках

Как будет проходить эксперимент Впервые идея автономного судовождения в России описывалась в 2016 году в "дорожной карте" отраслевого центра MariNet Национальной технологической инициативы (НТИ, программа по созданию в стране новых рынков).
РБК01:00

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
1,7K

ФРГ отказалась комментировать переговоры с США по «Северному потоку-2»

Напомним, что ранее немецкое правительство обратилось к Вашингтону с предложением заключить сделку с США на крупную сумму в обмен на отказ Штатов от санкций в отношении "Северного потока – 2".
Evo-rus.comвчера в 10:26
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В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
BFM.ruвчера в 16:38
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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