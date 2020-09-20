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ТАСС
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАСС17:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

Реальный размер назначенных российских пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Газета.Ru03:39
Комсомольская правда

Счётная палата сообщила о росте реального размера пенсий россиян в 2019 году

Комсомольская правда00:44
URA.Ru

Счетная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

URA.Ru18:32
ФАН

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 1,5% в 2019 году

ФАН20:11
РЕН ТВ

Счетная палата: в 2019 году ПФР выполнил все обязательства в срок

РЕН ТВ17:14
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

ТАСС17:05
ПРАЙМ

Счетная палата проверила исполнение бюджета в Пенсионном фонде

ПРАЙМ17:15

Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

Документ, предусматривающий внесение поправок в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы РФ, разработали сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости
Lenta.ru03:26
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
REGNUM01:56
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Двухлетний ребенок выжил, выпав с девятого этажа в Екатеринбурге

Двухлетний мальчик в Екатеринбурге выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости02:38
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Камерунец Ондуа может получить вызов в сборную России

Камерунский хавбек «Серветта» Гаэль Ондуа сообщил, что может стать футболистом национальной команды России.В частности, он отметил, что будет рад выступать за сборную Камеруна, однако он сейчас больше поддерживается связь с наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.
Vprognoze.ruвчера в 06:46
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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Банки создают альтернативу займам до получки

Банки создают альтернативу займам до получки Альфа-банк запустил инновационный для российского банковского рынка продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно.
Коммерсантъ01:02

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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