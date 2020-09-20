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ТАСС
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАСС17:05
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Комсомольская правда

Счётная палата сообщила о росте реального размера пенсий россиян в 2019 году

Комсомольская правда00:44
ФАН

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 1,5% в 2019 году

ФАН20:11
ПРАЙМ

Счетная палата проверила исполнение бюджета в Пенсионном фонде

ПРАЙМ17:15
URA.Ru

Счетная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

URA.Ru18:32
РЕН ТВ

Счетная палата: в 2019 году ПФР выполнил все обязательства в срок

РЕН ТВ17:14
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

ТАСС17:05
ФедералПресс

Счетная палата выяснила, на сколько увеличился размер назначенных пенсий

ФедералПресс19:51

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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Стало известно, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа

Недавно в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, муж Натальи Дрожжиной объяснил, каким образом жена покойного Баталова Гитана потеряла часть наследованной ей квартиры.
Народные новостивчера в 12:33
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Только в трех российских регионах вырос потребительский спрос

Потребительский спрос в первые семь месяцев 2020 года в России снизился вследствие пандемии коронавируса в среднем на 6,7%, каждый россиянин сократил траты примерно на 4 тысячи рублей, и только в восьми регионах спрос продемонстрировал рост, свидетельствует исследование РИА Новости.
ПРАЙМ17:25

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

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REGNUM01:56
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Найдено необычное последствие коронавируса у переболевших пациентов

Из ста двадцати восьми пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, около пятидесяти процентов из них рассказали о том, что они постоянно испытывают усталость после выздоровления.
ToDay News Ufaвчера в 10:44
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«Сибагро» берет добавку свинины

По данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2019 году «Сибагро» занимала 5,5% российского рынка свинины, выпустив свыше 240 тыс. тонн мяса в живом весе, что соответствует пятому месту в РФ.
Коммерсантъ18:24
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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