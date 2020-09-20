Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАСС17:05
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Счётная палата сообщила о росте реального размера пенсий россиян в 2019 году

Комсомольская правда00:44
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

ТАСС17:05
ФедералПресс

Счетная палата выяснила, на сколько увеличился размер назначенных пенсий

ФедералПресс19:51
URA.Ru

Счетная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

URA.Ru18:32
РЕН ТВ

Счетная палата: в 2019 году ПФР выполнил все обязательства в срок

РЕН ТВ17:14
ФАН

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 1,5% в 2019 году

ФАН20:11
ПРАЙМ

Счетная палата проверила исполнение бюджета в Пенсионном фонде РФ

ПРАЙМ17:15

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США
РБК17:30
347

Скрутили производство: пациенты с артритами остались без лекарств

Тройка по лечению Больные ревматическими заболеваниями остались без трех важных лекарств, рассказала "Известиям" член президиума Российской ревматологической ассоциации "Надежда" Полина Пчельникова.
Известия17:01

Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина

Жительница Кемерово погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки стекол, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости00:05
8

Разработчик «Новичка» оценил извинения Мирзаянова перед Навальным

Леонид Ринк, один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", прокомментировал заявление проживающего в США Вила Мирзаянова, которого также называют создателем этого вещества.
РИА Новостивчера в 03:42
4,7K

Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая объявила себя победителем выборов, ответила на вопрос журналистов о том, почему пока у нее не было контактов с представителями руководства России.
Московский Комсомолецвчера в 07:28
1,2K

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
576

Снос хрущевок в России решено возложить на местные власти

В документе предлагается дать местным властям полномочия составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Европейско-Азиатские новости23:20
1