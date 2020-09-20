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ТАСС
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАСС17:05
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Лезги газет

Пенсии россиян в 2021 году вырастут примерно на 900 рублей

Лезги газет17:53
ФедералПресс

Счетная палата выяснила, на сколько увеличился размер назначенных пенсий

ФедералПресс19:51
URA.Ru

Счетная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

URA.Ru18:32
ФАН

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 1,5% в 2019 году

ФАН20:11
РЕН ТВ

Счетная палата: в 2019 году ПФР выполнил все обязательства в срок

РЕН ТВ17:14
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

ТАСС17:05
ПРАЙМ

Счетная палата проверила исполнение бюджета в Пенсионном фонде РФ

ПРАЙМ17:15

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
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Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
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Лезги газет19:41
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США могут ввести санкции против Ирана 21 сентября

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Коммерсантъ22:25

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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Делягин назвал сроки начала мощного кризиса в России

Эксперт считает, что, если такая схема поддержки не принесёт необходимых для экономики результатов, то фактически российское правительство окажется в ситуации мощного финансового кризиса, поскольку основной инструмент восстановления экономической активности государства окажется недееспособным.
Южный Федеральный22:20