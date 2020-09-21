Экономика
ТАССВ России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%
Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года.
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с чего всё началось
Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.ТАССвчера в 17:05
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Счётная палата сообщила о росте реального размера пенсий россиян в 2019 году
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