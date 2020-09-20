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ТАСС
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАСС17:05
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ФАН

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 1,5% в 2019 году

ФАН20:11
РЕН ТВ

Счетная палата: в 2019 году ПФР выполнил все обязательства в срок

РЕН ТВ17:14
URA.Ru

Счетная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

URA.Ru18:32
ПолитРоссия

Счетная палата выявила рост реального размера пенсий россиян в 2019 году

ПолитРоссия18:09
ФедералПресс

Счетная палата выяснила, на сколько увеличился размер назначенных пенсий

ФедералПресс19:51
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

ТАСС17:05
ПРАЙМ

Счетная палата проверила исполнение бюджета в Пенсионном фонде РФ

ПРАЙМ17:15

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Россияне очень активно пользуются возможностью погашать ипотеку средствами материнского капитала, однако следует учитывать, что при таком способе закрывать жилищную ссуду возникают и некоторые проблемы, рассказал РИА Новости исполнительный директор кредитного центра "Финансовый сервис", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.
Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом
РИА Новости20:36

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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Украинский экс-министр рассказал об уничтожающих нацию «тварях»

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что сокращение финансирования медицины в стране грозит катастрофой для граждан и что ответственность за это лежит на «тварях» в лице киевской власти.
Известия20:23

Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» продлили на второй сезон

Все числа по просмотрам руководство стриминга не озвучивает, но отмечает, что после премьеры первых трех эпизодов шоу, два из которых были срежиссированы Ридли Скоттом, на второй неделе показа аудитория сериала выросла почти в два раза.
Российская газета18 сентября в 03:45
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