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ТАСС
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАСС17:05
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Газета.Ru

Реальный размер назначенных российских пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Газета.Ru03:39
URA.Ru

Счетная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

URA.Ru18:32
ФАН

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 1,5% в 2019 году

ФАН20:11
Комсомольская правда

Счётная палата сообщила о росте реального размера пенсий россиян в 2019 году

Комсомольская правда00:44
РЕН ТВ

Счетная палата: в 2019 году ПФР выполнил все обязательства в срок

РЕН ТВ17:14
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

ТАСС17:05
ПРАЙМ

Счетная палата проверила исполнение бюджета в Пенсионном фонде

ПРАЙМ17:15

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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«Им лучше бежать»: Резников разъяснил, какой будет амнистия для Донбасса

«Кто совершил военные преступления, геноцид против человечества — им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание не только в соответствии с украинскими законами, но и со всеми международными конвенциями», — сказал Резников.
Украина.ру03:05

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская процессуально и по существу раскритиковала проект федерального закона, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15
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Суд в США временно отменил запрет Трампа на WeChat

Пользователи WeChat обжалуют указ Трампа о запрете сервиса Судья Лорел Билер обосновала решение тем, что истцы - пользователи приложения предоставили доказательства нарушения своих прав и Первой поправки к Конституции США указом Трампа.
Право.ру03:09
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