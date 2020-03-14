Коронавирус
Российская газетаМинпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Читать в источнике
Оценить408
У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения.
— Сергей Кравцов, российский политикРБК 07:24
с чего всё началось
«В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. …рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения»,— сказано в сообщении Минпросвещения.Коммерсантъ06:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
Происшествия
В Казани экстренно сел самолет Москва-Челябинск
Самолет, следовавший из Москвы в Челябинск, у экстренном режиме приземлился в Казани. Об этом 14 марта сообщает ТАСС.
Политика
Украинцы смогут вернуться в страну на собственном транспорте
Граждане Украины, которые передвигаются на собственном транспорте, смогут вернуться в страну через пункты пропуска на госгранице.
Политика
Совет Федерации утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию
Совет Федерации принял документ большинством голосов. Поддержали решение 164 сенатора, воздержавшихся не было.
Политика
Мишустин намерен усилить меры борьбы с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин решил усилить меры по борьбе с распространением коронавируса в стране.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
Здоровье
В течение 37 дней заразными остаются носители коронавируса
Выводы ученых говорят о том, что локализовать эпидемию будет сложнее, чем это представлялось ранее.
Здоровье
В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом
В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Происшествия
Неизвестные ограбили дом семьи вице-губернатора Оренбуржья
Неизвестные ограбили дом родственников первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина в поселке Новосергиевка.
Футбол
Матч «Сочи» – «Краснодар» пройдет без зрителей из-за коронавируса
РПЛ объявила, что игра 22-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без болельщиков.
Здоровье
Коллектив роддома №8 предложил переоборудовать койки под инфекционный стационар
С предложением перепрофилировать свои койки под инфекционный стационар коллектив роддома обратился в департамент здравоохранения Москвы.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Политика
Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которую возмутила возможность прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.
Общество
Что ждёт Россию в 2020 году: предсказания Ванги сбываются
Если верить пророчеству, в 2020 году мировое сообщество ждет нестабильное и даже смутное время.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Футбол
«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Армия и оружие
Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Общество
Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о скандале и отношениях с Джиганом
Instagram Оксана Самойлова опубликовала в своем Instagram фото с сыном и рассказала о своих взаимоотношениях с Джиганом.
Шоу-бизнес
Джуд Лоу станет отцом в шестой раз
Недавно папарацци сумели снять британского актера Джуда Лоу на прогулке с его супругой — Филиппой Коэн.
Общество
Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса
Компания Apple закрывает розничные магазины за пределами Китая на две недели на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Общество
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Здоровье
Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Шоу-бизнес
Марк Богатырев рассказал, что обрел смысл жизни с Татьяной Арнтгольц
В настоящее время Марк состоит в отношениях с популярной актрисой Татьяной Арнтгольц.
Политика
Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса
Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
Происшествия
Киевские прокуроры объявили радикалам войну за Сивохо
Как ранее сообщал News Front, презентация платформы, которую проводил ставленник Владимира Зеленского на посту советника секретаря СНБО Сергей Сивохо, была сорвана членами экстремистской группировки «Национальный корпус».