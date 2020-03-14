с чего всё началось

У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения.

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Происшествия В Казани экстренно сел самолет Москва-Челябинск Самолет, следовавший из Москвы в Челябинск, у экстренном режиме приземлился в Казани. Об этом 14 марта сообщает ТАСС.

Биатлон Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.

Здоровье В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.

Происшествия Неизвестные ограбили дом семьи вице-губернатора Оренбуржья Неизвестные ограбили дом родственников первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина в поселке Новосергиевка.

Политика Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которую возмутила возможность прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.

Общество Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.

Общество Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.

Общество Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.