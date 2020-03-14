с чего всё началось

У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения.

Москва, 14 марта 2020, 13:09 — REGNUM Перевод школьников на дистанционное обучение рекомендовало региональным властям Министерство просвещения РФ в связи с профилактикой коронавируса. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба ведомства.

В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение

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