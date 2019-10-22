Экономика
Газета.RuВ России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование. Так, в 2019 году спрос на бензин с января по сентябрь уменьшился практически на 1%.
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Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус 01:31
с чего всё началось
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ вчера в 06:09
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию во вторжении в зону опознания ПВО
Министерство нацобороны Южной Кореи заявило о якобы вторжении шести самолетов ВКС России в так называемую зону опознания ПВО (KADIZ).
Известия 04:30
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Экономика
Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»
20 сентября были заблокированы первые два счета в ВТБ и Райффайзенбанке, 8 октября — еще два в тех же банках.
РБК 05:40
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33
Шоу-бизнес
В Сети появились семейные снимки с дня рождения Никиты Михалкова
Звездная семья собиралась, чтобы поздравить любимого отца и дедушку с днем рождения. 21 октября Никите Михалкову исполнилось 74 года.
Летидор 09:50
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продолжаются уже пять часов
После встречи двух лидеров тет-а-тет руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил журналистам, что вопрос новых контрактов на поставки Анкаре ракетных комплексов С-400 не поднимался.
РИА Новости 11:27
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза
Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.
Woman.ru вчера в 11:45
Футбол
В РФС отреагировали на слова Слуцкого о руководстве «Ротора»
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказался о громких словах наставника нидерландского "Витесса" Леонида Слуцкого о руководстве "Ротора", передает "Спорт день за днем".
Газета.Ru 00:15
Происшествия
Осквернившие Вечный огонь в Волгограде не были военными
Проверка, проведенная после задержания двух человек, бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь в Волгограде, показала, что они не были военнослужащими.
Российская газета 10:48
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала нового бойфренда
«Спокойной ночи, мой король!» - написала Феофилактова под снимком. Звезда также показала фанатам подаренное бойфрендом кольцо.
Актуальные Новости 07:47
Авто
Nissan покажет концептуальную модель Ariya в Токио
Ожидается, что изначально новинка будет ориентирована на рынки Китая и США, что также предусматривает, что в основе машины лежит архитектура, которая больше, чем у Nissan Leaf.
CarsWeek.ru 02:02
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Политика
Лукашенко заявил о дуге нестабильности у границ Белоруссии
Обстановка в мире непрерывно ухудшается, а вместе с ней и ситуация вблизи белорусских границ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 11:14
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Шоу-бизнес
Сколько стоит лечение Анастасии Заворотнюк в клинике на Рублевке
Актрисе диагностировали рак мозга. По сообщениям СМИ, сейчас Заворотнюк находится в реабилитационном центре элитной клиники.
StarHit.ru 04:00
Армия и оружие
Ракетные корабли России вошли в Азовское море
Военное дело 08:44
Общество
Опубликовано видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола
Автомат нового поколения АК-12 испытали на прочность безостановочной стрельбой. Видео эксперимента появилось на сайте концерна "Калашников".
РИА Новости 10:44
Технологии
Стартап разогнал аэротакси до более чем 100 километров в час
В рамках испытаний, согласно Lilium, аппарат развивал скорость, превышающую 100 километров в час.
Популярная механика 08:50
Происшествия
В Самарской области восьмиклассник умер, подавившись воздушным шариком
Как рассказали в прокуратуре, ученик школы №6 подавился воздушным шариком, когда играл с ним.
ТАСС 09:57
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:32
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Lenta.ru 07:59
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов в зеленой форме
Bookmaker-ratings.ru 06:30
Политика
Журналиста из США удивило позитивное отношение эстонцев к русским
Многие жители Эстонии позитивно относятся к русскому языку и выходцам из России, отмечает американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico.
Московский Комсомолец 05:20
Технологии
Ростех показал «всевидящий» прибор для наблюдения и патрулирования
"Совенок" позволяет вести наблюдение в темноте, при сильном задымлении и в тумане, средняя дальность видимости составляет 3 км.
DP.RU 09:33