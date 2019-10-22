Последние же активнее переходят на газ. Ускоренное падение Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

с чего всё началось

Спрос на бензин в 2019 году упал на 1%, что является рекордным показателем за последние четыре года. Об этом «Известиям» сообщили эксперты исследовательской группы «Петромаркет» и агентства «Аналитика товарных рынков».

Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России

Происшествия Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве В деревне Дудкино, расположенной на территории Новой Москвы, было совершено убийство двух человек.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.

Происшествия На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.

Армия и оружие Госдеп объяснил взрыв под Северодвинском подъемом ядерной ракеты В США уверены, что Россия скрыла взрыв смертоносного ядерного реактора в августе в Белом море, это произошло во время поднятия со дна новейшего супероружия президента страны Владимира Путина - крылатой ракеты с ядерной установкой под названием Skyfall ("Буревестник").

Армия и оружие Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр» В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».

Общество Император Японии официально вступил на престол Император Японии Нарухито официально взошел на престол, передает ТАСС. Он объявил об этом в ходе церемонии по случаю интронизации.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Экономика Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1% Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Экономика Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Политика В Европарламенте возмутились словами Зеленского в разговоре с Трампом Вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что была шокирована словами украинского лидера Владимира Зеленского, сказанными им во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.

Экономика В ФНС рассказали об альтернативе налогу на вменённый доход Замглавы ФНС напомнил, что единый налог на вменённый доход был нужен, чтобы вывести из тени те виды деятельности, которые не поддавались контролю.

Политика Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».

Происшествия В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.

Политика Экс-премьер Латвии заявил, что его страна попала в «пятую точку» Экс-премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс считает, что его страна попала в "пятую точку", поскольку политики, которые пришли ему на смену, не смогли справиться со своими задачами.

Армия и оружие Российские вертолеты приземлились на бывшей американской базе в Сирии Вертолеты Военно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, сообщают РИА Новости.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика Телеведущий Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира Телеведущий Владимир Соловьев назвал «идиотами» и «душевнобольными» авторов петиции за отстранение его от эфира.

Происшествия В Новосибирске произошёл крупный пожар на складе В Новосибирске произошло возгорание крыши производственного одноэтажного склада на площади, предположительно, 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Армия и оружие Шойгу назвал реальную причину выхода США из ДРСМД «Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации», — заявил Шойгу на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

Политика Экс-нардеп обвинил премьера Украины в домогательствах к юноше Бывший депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к сыну своего знакомого.

Армия и оружие Пушков прокомментировал готовность Трампа к войне с Турцией Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что при необходимости президент Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.