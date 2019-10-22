Экономика
РБКЭксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России
Спрос на бензин в 2019 году упал на 1%, что является рекордным показателем за последние четыре года. Об этом «Известиям» сообщили эксперты исследовательской группы «Петромаркет» и агентства «Аналитика товарных рынков».
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с чего всё началось
Последние же активнее переходят на газ. Ускоренное падение Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».Известиявчера в 21:01
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Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Sport.ru вчера в 09:59
Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
В деревне Дудкино, расположенной на территории Новой Москвы, было совершено убийство двух человек.
Газета.Ru 04:59
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
РБК вчера в 23:33
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Армия и оружие
Госдеп объяснил взрыв под Северодвинском подъемом ядерной ракеты
В США уверены, что Россия скрыла взрыв смертоносного ядерного реактора в августе в Белом море, это произошло во время поднятия со дна новейшего супероружия президента страны Владимира Путина - крылатой ракеты с ядерной установкой под названием Skyfall ("Буревестник").
Газета.Ru вчера в 20:40
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия вчера в 15:56
Общество
Император Японии официально вступил на престол
Император Японии Нарухито официально взошел на престол, передает ТАСС. Он объявил об этом в ходе церемонии по случаю интронизации.
Газета.Ru 04:25
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 03:33
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 11:38
Экономика
Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском 03:00
Политика
В Европарламенте возмутились словами Зеленского в разговоре с Трампом
Вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что была шокирована словами украинского лидера Владимира Зеленского, сказанными им во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.
RT на русском вчера в 20:01
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета вчера в 10:28
Экономика
В ФНС рассказали об альтернативе налогу на вменённый доход
Замглавы ФНС напомнил, что единый налог на вменённый доход был нужен, чтобы вывести из тени те виды деятельности, которые не поддавались контролю.
Право.ру вчера в 09:46
Политика
Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 16:54
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.
Газета.Ru вчера в 11:33
Происшествия
В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ
Газета.Ru вчера в 17:15
Политика
Экс-премьер Латвии заявил, что его страна попала в «пятую точку»
Экс-премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс считает, что его страна попала в "пятую точку", поскольку политики, которые пришли ему на смену, не смогли справиться со своими задачами.
РИА Новости вчера в 21:14
Армия и оружие
Российские вертолеты приземлились на бывшей американской базе в Сирии
Вертолеты Военно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, сообщают РИА Новости.
REGNUM 04:54
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Политика
Телеведущий Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира
Телеведущий Владимир Соловьев назвал «идиотами» и «душевнобольными» авторов петиции за отстранение его от эфира.
URA.Ru вчера в 10:40
Происшествия
В Новосибирске произошёл крупный пожар на складе
В Новосибирске произошло возгорание крыши производственного одноэтажного склада на площади, предположительно, 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
RT на русском вчера в 12:03
Армия и оружие
Шойгу назвал реальную причину выхода США из ДРСМД
«Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации», — заявил Шойгу на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
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Политика
Экс-нардеп обвинил премьера Украины в домогательствах к юноше
Бывший депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к сыну своего знакомого.
Известия вчера в 18:55
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа к войне с Турцией
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что при необходимости президент Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Российская газета вчера в 22:32
Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Фигурное катание
Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America
RT на русском 20 октября в 06:54
Футбол
«Арсенал» проиграл «Шеффилд Юнайтед» в гостевом матче АПЛ
Чемпионат вчера в 20:54