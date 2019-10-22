Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России рекордно обрушился спрос на бензин

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование. Так, в 2019 году спрос на бензин с января по сентябрь уменьшился практически на 1%.
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Алексей Калачев
Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус 05:31
с чего всё началось

Горючее предложение: спрос на бензин рекордно упал

Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.
Известиявчера в 21:01

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Спрос на бензин в России рекордно обрушился

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РБК01:38

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ТАСС03:16

В России рекордно упал спрос на бензин

Известиявчера в 23:17
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