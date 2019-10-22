Экономика
Газета.RuВ России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование. Так, в 2019 году спрос на бензин с января по сентябрь уменьшился практически на 1%.
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Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус 05:31
с чего всё началось
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.Известиявчера в 21:01
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.
РБК 11:32
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор въехавшему в переход водителю автобуса
Мосгорсуд принял решение об отмене приговора водителю автобуса Виктору Тихонову, который въехал в переход на Славянском бульваре в 2017 году, и освободил его из следственного изолятора.
RT на русском 12:49
Происшествия
Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение
Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.
Известия 12:00
Происшествия
Вооруженный мужчина угнал скорую помощь и сбил людей в Осло
Неизвестный вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи в Осло и сбил на ней несколько человек, прежде чем его удалось задержать.
Lenta.ru 12:34
Космос
Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Научно-технический совет одобрил эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну.
Вечерняя Москва 11:45
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 11:34
Общество
Экзамен на получение водительских прав усложнят
В ведомстве уверены, что такое нововведение позволит повысить уровень подготовки водителей, а экзамен смогут сдать самые внимательные и дисциплинированные слушатели курсов водительского мастерства.
ЦДИ ПО вчера в 16:21
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных
В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
РБК 12:23
Общество
Суд оштрафовал «Мемориал» на 300 тыс. руб. по закону об иноагентах
Тверской районный суд Москвы оштрафовал правозащитное общество «Мемориал» на 300 тыс. руб. за административное нарушение, сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда Москвы.
РБК 12:44
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 12:37
Политика
Гусман прокомментировал назначение экс-члена КВН в СНБО Украины
Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался о назначении звезды Клуба веселых и находчивых Сергея Сивохо на должность секретаря СНБО Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса.
Газета.Ru 11:33
Общество
Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
REGNUM 12:43
Происшествия
Дело «Воентелекома» пополнилось новыми фигурантами
В середине октября было возбуждено новое уголовное дело о махинациях при закупке спецтехники для Вооружённых сил РФ.
Наша версия вчера в 08:14
Наука
Утреннюю гимнастику до завтрака назвали особенно полезной
Naked Science вчера в 06:54
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина снова стала мамой
Гимнастка поделилась радостью в соцсети Несколько часов назад 40-летняя "королева брусьев" Светлана Хоркина сообщила своим подписчикам радостное известие: она стала матерью во второй раз.
WomanHit.ru 07:57
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 08:31
Финансы
Орешкин отметил существенное снижение инфляции
Годовая инфляция в России продолжает снижаться, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Вести.Финанс 09:09
Политика
В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана
В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции, на которых обсуждается положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.
Вести.Ru 11:50
Экономика
Торговая сеть «Лента» переедет на Кипр
В сообщении компании, по данным АБН, говорится, что если регистратор предоставит свое разрешение на такую смену юрисдикции, то компания перерегистрируется в Республике Кипр.
АБН 10:26
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 02:41
Игры
Dragonhold: в The Elder Scrolls Online вышло финальное дополнение сезона
Dragonhold закроет сюжетную арку "Сезона Дракона", которая разворачивались на протяжении целого года в рамках нескольких дополнений и обновлений.
Gmbox.ru 08:19
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Общество
Медведев: россияне смогут поступать в вузы через интернет
Ранее в Минобрнауки сообщили, что к концу 2024 году абитуриенты смогут в режиме онлайн оформить документы для поступления в любой вуз России.
Будущее России. Национальные проекты 12:01