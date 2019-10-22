Экономика
Газета.RuВ России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование. Так, в 2019 году спрос на бензин с января по сентябрь уменьшился практически на 1%.
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Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус вчера в 01:31
с чего всё началось
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.Известия21 октября в 17:01
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Шоу-бизнес
Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
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Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.
Общество
Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой
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Временные дамбы построены на месте гибели людей в Красноярском крае
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Происшествия
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В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Здоровье
Идею запрета детского шампанского поддержал главный нарколог Минздрава
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн поддержал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о запрете в России детского безалкогольного шампанского.
Происшествия
Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
Политика
Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана
Уилан был задержан в Москве в 2018 году, когда, по данным ФСБ, пытался получить от гражданина России флешку со списком сотрудников одной из российских спецслужб.
Космос
В РАН рассказали о возможных жителях Венеры
Каких существ разглядели на Венере российские ученые, почему к их открытиям скептически относятся коллеги и где искать жизнь в Солнечной системе, "Газете.Ru" рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института катализа им. Борескова Сибирского отделения РАН Валерий Снытников.
Армия и оружие
Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма
Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Происшествия
На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Гаджеты
Honor представил «молодежный» смартфон Honor 20 Lite с тройной камерой
Honor провел презентацию новой версии смартфона Honor 20, которую позиционируют как молодежную, для китайского рынка она носит название Honor 20 Youth Edition.
Общество
Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»
Предыдущий рекорд по расходам на программу был поставлен в 2017 году. Тогда затраты на «Мою улицу» составили 42,2 млрд руб.
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
Футбол
«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес
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Происшествия
Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС
Инспектор ДПС ГИБДД стал оформлять административное правонарушение, посадил мужчину в служебную машину, но тот не прекратил дебоширить и укусил представителя закона за ухо.
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину
В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Мошенники нашли новый способ кражи денег через телефон. Об этом рассказал гендиректор компании Group-IB Илья Сачков в беседе с РИА Новости.
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
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Футбол
В сети появилось фото игровой формы сборной России на Евро-2020
В сети появилось фото новой эксклюзивной футболки сборной России на предстоящий чемпионат Европы-2020. Об этом сообщает Footy Headlines.
Наука
«Математическое мышление. Книга для родителей и учителей»
Одна из самых ярких фраз Кэрол Дуэк поразила учителей: «Каждый раз, когда ученик делает ошибку в математической задаче, у него появляется новый синапс».