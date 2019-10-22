Экономика
Газета.RuВ России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование. Так, в 2019 году спрос на бензин с января по сентябрь уменьшился практически на 1%.
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Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус 05:31
с чего всё началось
Последние же активнее переходят на газ. Ускоренное падение Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».Известиявчера в 21:01
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