Экономика
Газета.RuВ России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование. Так, в 2019 году спрос на бензин с января по сентябрь уменьшился практически на 1%.
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Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус 05:31
с чего всё началось
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.Известиявчера в 21:01
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Экономика
Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях
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Биткойн-воры тайком грабили русских пользователей даркнета
Мошенники использовали заражённый браузер Tor для кражи биткойнов с чужих кошельков.
Царьград вчера в 15:00
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Армия и оружие
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Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
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Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
RT на русском 06:13
Происшествия
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Интерфакс 05:33
Происшествия
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Двое сотрудников ППС, старший сержант и стажер роты №7 в составе полка ППСП УМВД России по Волгограду, после смены возвращались домой на "двенадцатой".
КП - Волгоград 05:40
Политика
В Одессу прибыли американские катера
Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два патрульных катера, которые были переданы Украине Соединенными Штатами Америки еще в 2018 году.
ТК Звезда вчера в 09:59
Футбол
«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
ODDS.ru вчера в 17:07
Политика
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Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
RT на русском 06:57
Шоу-бизнес
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79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru вчера в 13:00
Происшествия
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РИА Новости 06:29
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ТАСС 00:01
Финансы
Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Интерфакс 07:25
Хоккей
Тренер «Амура» оштрафован за угрозу сжечь автомобиль судьи
Главный тренер клуба КХЛ "Амур" Александр Гулявцев оштрафован на 300 тысяч рублей за угрозы в адрес арбитра матча против московского "Динамо" Виктора Гашилова.
Российская газета 07:15
Политика
Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»
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РБК вчера в 17:01
Общество
Император Японии Нарухито официально вступил на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 06:27
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика
Путин ввел в СПЧ Фаддеева и Вышинского вместо Федотова и Шульман
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Культура
Федор Добронравов оценил перспективы новых «Сватов»
Источник из окружения актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в сериале "Сваты", рассказал об отношении артиста к продолжению сериала.
Газета.Ru вчера в 10:09
Технологии
«Лаборатория Касперского» представила противодроновую систему
Компания «Лаборатория Касперского» представила систему, позволяющую защищать территорию от пролета дронов.
N+1 вчера в 18:47
Гаджеты
Твердотельные накопители Kingston DC450R предназначены для корпоративного сегмента
Компания Kingston Digital объявила о выпуске твердотельного накопителя DC450R, предназначенного для корпоративных центров обработки данных.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
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Вечерняя Москва вчера в 15:23
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Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Армия и оружие
Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Lenta.ru 06:19