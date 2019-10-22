Экономика
ИзвестияВ России рекордно упал спрос на бензин
По расчетам экспертов, с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Причем на конец июля цифра доходила до 1,4%, и лишь неожиданный подъем спроса в августе немного улучшил ситуацию.
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Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус вчера в 01:31
с чего всё началось
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.Известия21 октября в 17:01
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Россияне меняют машины на общественный транспорт. «Эксплуатация автомобиля стоит недешево»
URA.Ru21 октября в 20:10
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Футбол
Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Мбаппе свой 15-й гол в Лиге чемпионов забил сегодня, 22 октября, в гостевом матче 3-го тура группового этапа против «Брюгге», сделав счет 2:0 в пользу «ПСЖ» на 61-й минуте.
Sport24.ru вчера в 16:49
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна вчера в 14:29
Хоккей
Сегодня «Салават Юлаев» встретится с «Авангардом»
Уфимский «Салават Юлаев» сегодня проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. Башкирская команда примет на своем льду «Авангард».
Bash.News вчера в 08:14
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Происшествия
По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса «Олимпия» города Перми.
Известия вчера в 11:53
Политика
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество
Елену Малышеву увезли на скорой из-за высокого давления
Российской телеведущей Елене Малышевой пришлось вызвать скорую помощь из-за скачка давления. Об этом она сообщила в Instagram.
Известия вчера в 23:06
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
РИА Новости вчера в 03:22
Здоровье
Совфед обсудил проблему дефицита медиков в стране
На встрече обсуждали ситуацию со здравоохранением в глубинке.
Общественное телевидение России вчера в 08:18
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru 21 октября в 14:52
Общество
В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян
Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Футбол
Капелло объяснил, за счет чего «Ювентус» обыграл «Локомотив»
«Ювентусу» удалось обыграть «Локомотив» благодаря двум дальним ударам, — цитирует Corriere dello Sport Капелло.
Спорт-Экспресс 01:27
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 21 октября в 02:09
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:09
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
РИА Новости вчера в 10:18
Происшествия
На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала
REGNUM вчера в 23:18
Происшествия
Временные дамбы возвели на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Пресс-служба главка МЧС Красноярского края сообщила, что в месте прорыва дамб золотодобывающей артели для понижения уровня реки Сисим были возведены временные дамбы.
Народные новости вчера в 23:28
Общество
Российским кинопиратам отключили плеер
В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk.
Телеканал 360° вчера в 06:53
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала мамой во второй раз.
Вечерняя Москва 21 октября в 16:55
Общество
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Общество
Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке
Кроме плесени, в БАДах торговых марок GreenSide и «ФармГрупп» количество аэробных микроорганизмов превысило предельно допустимый уровень, отметили в Роскачестве.
Известия 01:00
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Армия и оружие
Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование под Манбиджем
Известия вчера в 22:58
Происшествия
Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
Коммерсантъ вчера в 09:01
Здоровье
В Минздраве поддержали идею запретить продажу детского шампанского
В Министерстве здравоохранения РФ прокомментировали предложение о запрете продажи детского безалкогольного шампанского в стране.
ФедералПресс 00:51