Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.

с чего всё началось

Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.

Спрос на бензин снизился на 1% с начала года и поставил рекорд, сообщили во вторник "Известия". Как рассказали опрошенные газетой аналитики, это второе по размеру падение спроса за последние десять лет. В 2015 году спрос снизился на 1,9%. Но даже 1% – очень большая цифра для рынка.

Спрос на бензин в России показал рекордное падение за четыре года

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