Экономика
ИнтерфаксСпрос на бензин в России показал рекордное падение за четыре года
Спрос на бензин снизился на 1% с начала года и поставил рекорд, сообщили во вторник "Известия". Как рассказали опрошенные газетой аналитики, это второе по размеру падение спроса за последние десять лет. В 2015 году спрос снизился на 1,9%. Но даже 1% – очень большая цифра для рынка.
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Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус 01:31
с чего всё началось
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.Известиявчера в 17:01
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«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Итальянский «Ювентус» победил московский «Локомотив» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.
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Политика
Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit
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Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».
Lenta.ru 18:46
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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
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Вечерний курьер вчера в 08:32
Общество
«Северный поток-2» без учета датского участка построен
По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, строительство оставшихся 300 километров газопровода займет 5 недель.
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Технологии
Orange открывает корпоративный стартап-акселератор в «Сколково»
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Космос
В NASA разработали разгоняющийся до скорости света двигатель
В NASA создали разгоняющийся до 99% скорости света двигатель.
OAnews 05:09
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Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
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Зеленская надела неуместное платье на интронизацию императора Японии
Пользователи Сети раскритиковали платье супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены, которое она надела для церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
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Эксперты назвали преимущества турбированных двигателей
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Общество
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РБК 20:59
Политика
Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом
МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.
RT на русском 15:33
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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвёл итог матча, в котором его команда сыграла вничью с загребским "Динамо" — 2:2.
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Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
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В мировой экономике нашли новый пузырь
Новым пузырем на рынке могут стать высокодоходные развивающиеся рынки.
Lenta.ru 13:38
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Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве
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RT на русском 16:03