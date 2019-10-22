Экономика
Газета.RuВ России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование. Так, в 2019 году спрос на бензин с января по сентябрь уменьшился практически на 1%.
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Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус 01:31
с чего всё началось
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.Известиявчера в 17:01
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Общество
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Политика
Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Здоровье
Доктор Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие зависимость
Врач и популярный телеведущий на российском ТВ Александр Мясников назвал некоторые лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Энергетика
Почти на 20% повышаются цены на газ для промышленности Украины
Повышение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке С 1 ноября 2019 года «Нафтогаз Украины» поднимает цены на газ для промышленности страны на 18,4-19,6%, сообщила пресс-служба компании, уточнив, что предложенные цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Здоровье
Монголия борется с онкологическим бедствием
По данным национальной статистики, в Монголии в год умирают около 4400 человек от рака, 96% случаев рака шейки матки встречается у женщин старше 30 лет.
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
Экономика
Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам
Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
Политика
Путин наградил орденом главу следствия по делу о беспорядках в Москве
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина.
Происшествия
Журналист Глеб Пьяных заявил о своем задержании в Краснодарском крае
Журналист Глеб Пьяных заявил о своем задержании полицией на час для дачи объяснений из-за съемки репортажа в Краснодарском крае.
Путешествия
Отели на Хайнане в 2020 году начнут работать по системе «все включено»
Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на президента совета директоров международного туристического сервиса курорта Санья Ван Дон Чина, систему "все включено" на Хайнане планируется сначала ввести в нескольких отелях категории четыре и пять звезд, а позже расширить программу и на трехзвездочные гостиницы.
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Здоровье
Названы причины появления камней в почках
Российские врачи объяснили, из-за чего в почках образуются камни. По словам специалистов, это может происходить из-за избытка кальция.
Космос
Звезда разорвала астероид на куски и укрылась в его останках
Исследователи считают, что это из-за недавно образовавшегося облака металлической пыли между Землей и звездой, вероятно, из-за недавнего разрушения астероида.
Общество
Хуже ядерной войны: названа угроза существованию США
Мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя глобальные системы жизнеобеспечения и управления, представляет для Америки гораздо большую угрозу, чем ядерное оружие или природные катаклизмы.
Политика
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой
В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
Происшествия
Самарский школьник подавился воздушным шариком и умер
Ученик восьмого класса погиб в одной из школ Самарской области, подавившись воздушным шариком.
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Общество
Ученые объяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Канадские ученые провели исследование и выяснили, почему женщин привлекают мужчины, страдающие различными расстройствами психики.
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".