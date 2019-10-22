Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.

с чего всё началось

Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование. Так, в 2019 году спрос на бензин с января по сентябрь уменьшился практически на 1%.

В России рекордно обрушился спрос на бензин

Политика Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.

Энергетика Почти на 20% повышаются цены на газ для промышленности Украины Повышение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке С 1 ноября 2019 года «Нафтогаз Украины» поднимает цены на газ для промышленности страны на 18,4-19,6%, сообщила пресс-служба компании, уточнив, что предложенные цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Здоровье Монголия борется с онкологическим бедствием По данным национальной статистики, в Монголии в год умирают около 4400 человек от рака, 96% случаев рака шейки матки встречается у женщин старше 30 лет.

Экономика Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».

Путешествия Отели на Хайнане в 2020 году начнут работать по системе «все включено» Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на президента совета директоров международного туристического сервиса курорта Санья Ван Дон Чина, систему "все включено" на Хайнане планируется сначала ввести в нескольких отелях категории четыре и пять звезд, а позже расширить программу и на трехзвездочные гостиницы.

Здоровье Названы причины появления камней в почках Российские врачи объяснили, из-за чего в почках образуются камни. По словам специалистов, это может происходить из-за избытка кальция.

Общество Хуже ядерной войны: названа угроза существованию США Мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя глобальные системы жизнеобеспечения и управления, представляет для Америки гораздо большую угрозу, чем ядерное оружие или природные катаклизмы.