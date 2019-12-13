Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона. Об этом сообщает портал Hi-tech.mail. Отмечается, что на старте продаж гаджет стоил примерно сто тысяч рублей.

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

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