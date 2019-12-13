Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона. Об этом сообщает портал Hi-tech.mail. Отмечается, что на старте продаж гаджет стоил примерно сто тысяч рублей.
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Цена на iPhone 11 Pro Max упала до рекордной суммы в России

Телеканал 360°01:27

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

РИА Новостивчера в 23:12

В России рекордно упала стоимость самого дорогого iPhone

РБК00:45

Цены на iPhone 11 Pro Max рухнули в России

News.ruвчера в 23:53

В России рекордно упала цена на последний iPhone

БИЗНЕС Onlineвчера в 23:44

В России рекордно подешевел iPhone 11 Pro Max

Комсомольская правда00:59

IPhone 11 Pro Max рекордно подешевел в России

Lenta.ruвчера в 21:02
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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
RT на русском 01:24
Общество

Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:53
Культура

Мединский рассказал об отношении к критике в Telegram

Глава Минкультуры России Владимир Мединский рассказал, что следит за критикой работы ведомства, в том числе и в Telegram-каналах, поскольку это позволяет улучшить работу.
RT на русском 00:54
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Происшествия

Суд оштрафовал отца предполагаемого виновника ДТП в Нижнем Новгороде

РБК 00:56
Кино

Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»

Известия вчера в 15:06
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Происшествия

При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости вчера в 13:31
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание

Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
iReactor 00:47
Здоровье

Почти половина россиян не доверяют врачам

Больше 40% жителей России перепроверяют диагноз, поставленный врачом. Такие результаты опроса ВЦИОМ приводит РБК.
За облаками 11 декабря в 06:09
Здоровье

Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год

Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.
Известия вчера в 21:24
Общество

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 22:54
Политика

В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России

Продление Евросоюзом антироссийских санкций еще на полгода не несет для РФ никаких угроз, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Известия вчера в 23:58
Политика

Сокурова огорчил ответ Путина на его слова о Герое России Кадырове

Росбалт вчера в 16:24
Общество

Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят

Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
Бугульминская газета вчера в 00:31
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости 01:19
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Политика

Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании

По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Коммерсантъ 00:50
Армия и оружие

Пентагон показал видео испытания запрещенной ДРСМД ракеты

Первые испытания запрещенной ДРСМД ракеты Пентагон провел в середине августа. Запуск также произвели в Калифорнии.
РБК вчера в 20:05
Происшествия

Утро в Петербурге началось со сбитых пешеходов

REGNUM 01:28
Гаджеты

Этого от Redmi K30 никто не ожидал

Напомним, сегодня в Китае вышел смартфон Redmi K30, который пока что доступен только в версии с поддержкой сетей четвертого поколения, тогда как 5G-версия задерживается до января следующего года.
iXBT.com вчера в 10:02
Политика

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
ТАСС вчера в 04:54
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости вчера в 02:12
Общество

Свердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

За выходной проголосовали 94%, против - 6%. В результате глава региона заявил, что планирует подписать распоряжение о выходном дне 31 декабря.
Интерфакс - Россия 00:57
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Нева Спорт вчера в 19:04
Футбол

Бавария — Тоттенхэм 3:1

В Лиге чемпионов УЕФА определились восемь участников плей-офф.
Росбалт 10 декабря в 17:15
Общество

В санкциях против России увидели положительный эффект

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Lenta.ru 00:55
Политика

Начальник саратовского управления Росгвардии стал генералом

Четвертая Власть 00:24
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