Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона. Об этом сообщает портал Hi-tech.mail. Отмечается, что на старте продаж гаджет стоил примерно сто тысяч рублей.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Цены на iPhone 11 Pro Max рухнули в России

News.ruвчера в 23:53

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

РИА Новостивчера в 23:12

Последний iPhone рекордно подешевел в России

Накануне.Ruвчера в 23:28

Эксперты заявили о рекордном снижении цены на новые модели iPhone в России

Газета Кемеровавчера в 23:14

В России рекордно упала цена на последний iPhone

БИЗНЕС Onlineвчера в 23:44

IPhone 11 Pro Max рекордно подешевел в России

Lenta.ruвчера в 21:02

IPhone 11 Pro Max резко упал в цене до 77 тыс рублей

Asteraвчера в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:04, Ашберн
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
BFM.ru вчера в 10:59
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru вчера в 00:21
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Новая приставка получила название Xbox Series X и обновленный дизайн в виде вертикальной башни.
NewInform вчера в 23:40
Армия и оружие

Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины

Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Военное обозрение вчера в 23:08
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пообещал сильно избить Тони Фергюсона

Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, рассказал, в чем заключается его преимущество над Тони Фергюсоном, и как именно он собирается побить американца.
FightTime.ru вчера в 15:17
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по контролю над вооружениями

Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Военное дело вчера в 22:39
Происшествия

В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
РИА Новости вчера в 22:03
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Происшествия

Версия об убийстве Шеремета иностранным государством разваливается

Российская газета вчера в 14:54
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей

По состоянию на 19:46 мск курс евро снизился на 68 коп. по сравнению с открытием торговой сессии и составил 69,82 руб. Курс доллара в ходе сегодняшних торгов снизился на 47 коп.
Rambler News Service вчера в 12:13
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета 11 декабря в 15:10
Политика

Джонсон заявил о получении консерваторами мандата на брексит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита.
RT на русском вчера в 23:10
Экономика

В России снизился уровень социального неравенства

Антироссийские санкции снизили уровень неравенства в доходах россиян.
URA.Ru вчера в 22:41
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар объявил о начале «решающей битвы» за Триполи

Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), объявил о «последней битве» за Триполи.
РБК вчера в 15:00
Политика

Евросоюз договорился по климату. Но без Польши

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в повестке саммита ЕС, который начался в Брюсселе 12 декабря, есть пункт, касающийся вопросов влияния деятельности человека на изменение климата.
REGNUM вчера в 20:02
Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Известия вчера в 16:01
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о пожаре на «Адмирале Кузнецове» из-за кучи мусора

РБК вчера в 15:57
Политика

Bloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о заключении первой сделки в рамках торговой войны с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Футбол

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы

Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Вести.Ru вчера в 17:55
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Мессенджер WhatsApp после 31 декабря не будет поддерживаться ранними операционными системами, сообщает издание Daily Mail.
Телеканал Санкт-Петербург 10 декабря в 01:29
Кино

Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»

Ореанда-Новости 11 декабря в 08:00
Авто

Kia показала новый фирменный логотип

Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Автоновости дня вчера в 11:55
Экономика

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.
ТАСС вчера в 05:17
Политика

Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сребреницы в Донбассе не будет, потому что Украина - другая страна, уважающая своих граждан.
РИА Новости вчера в 16:17
Космос

Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса

Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Expert.ru вчера в 23:50
Космос

Илон Маск отправит коноплю и кофе на МКС в 2020 году

Life.ru вчера в 19:11
Наука

За аутоиммунные заболевания у женщин отвечают отцовские Х-хромосомы

Ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе в ходе проведенного исследования выяснили, что именно отцовские X-хромосомы виновны в аутоиммунных заболеваниях женщин.
Вечерний курьер вчера в 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное