Общество
РИА НовостиВ России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона. Об этом сообщает портал Hi-tech.mail. Отмечается, что на старте продаж гаджет стоил примерно сто тысяч рублей.
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Эксперты заявили о рекордном снижении цены на новые модели iPhone в России
Газета Кемеровавчера в 23:14
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