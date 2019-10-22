Последние же активнее переходят на газ. Ускоренное падение Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

с чего всё началось

Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.

В России рекордно упал спрос на бензин. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на исследование. Уточняется, с января по сентябрь потребление бензина снизилось почти на 1% к аналогичному периоду 2018 года.

Экономика В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.

Шоу-бизнес Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.

Происшествия Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.

Шоу-бизнес Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.

Общество Крупнейший пиратский плеер Moonwalk лишился серверов Правообладатели добились отключения серверов плеера Moonwalk. Его использовали 80% сайтов с пиратским контентом в России.

Происшествия Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Финансы Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 б.п. — до 6,5% годовых, а на следующем заседании, в декабре, может снизить еще на 50 б.п. — до 6%, спрогнозировали главный экономист Сбербанка Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Армия и оружие Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Госсекретариату Совбеза и Минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию в связи с размещением в Литве американской бронетехники.

Космос NASA: К Земле летит астероид диаметром до километра В Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили о приближении к Земли астероида диаметром от 400 до 1000 метров, сообщают «РИА Новости».

Культура Более двух миллионов рублей выделили на ремонт кинотеатра в Барнауле Уже 30 октября в обновленной "Премьере" стартует акция "Эхо Шукшинского кинофестиваля" Более двух миллионов рублей выделили на ремонт барнаульского кинотеатра "Премьера" в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры в Алтайском крае", сообщается на официальном сайте региона.