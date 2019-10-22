Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России рекордно снизился спрос на бензин

В России рекордно упал спрос на бензин. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на исследование. Уточняется, с января по сентябрь потребление бензина снизилось почти на 1% к аналогичному периоду 2018 года.
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Алексей Калачев
Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус вчера в 01:31
с чего всё началось

Горючее предложение: спрос на бензин рекордно упал

Последние же активнее переходят на газ. Ускоренное падение Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия21 октября в 17:01

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СМИ сообщили о падении спроса на бензин в России

RT на русском21 октября в 20:57

«Известия»: спрос на бензин показал рекордное падение за четыре года

ТАСС21 октября в 23:16

В России рекордно упал спрос на бензин, сообщили СМИ

РИА Новости21 октября в 22:19

Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России

РБК21 октября в 21:38

Резкое падение спроса на бензин объяснили в Топливном союзе

Телеканал 360°вчера в 04:17

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Lenta.ru21 октября в 19:48

В России рекордно упал спрос на бензин

Известия21 октября в 19:17
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