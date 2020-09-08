Количество банковских карт в использовании по итогам второго квартала текущего года сократилось на 2,3%, - до 190,3 миллиона карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году - тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц.

С чего всё началось В России рекордно сократилось число используемых банковских карт Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России. РИА Новости 17:10