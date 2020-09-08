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РИА Новости
РИА Новости

В России рекордно сократилось число используемых банковских карт

Количество банковских карт в использовании по итогам второго квартала текущего года сократилось на 2,3%, - до 190,3 миллиона карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году - тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России рекордно сократилось число используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РБК20:14
Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

Lenta.ru18:15
Известия

В России всё чаще стали отказываться от банковских карт

Известия19:22
Коммерсантъ

В России сократилось число используемых банковских карт

Коммерсантъ19:26
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
Газета.Ru

Россияне отказываются от банковских карт

Газета.Ru17:20
РИА Новости

В России рекордно сократилось число используемых банковских карт

РИА Новости17:10

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Победа над итальянским теннисистом Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США позволила Андрею Рублеву перейти на следующий этап соревнований, где он сразится с соотечественником.
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open
iReactorвчера в 03:45
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Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу
Городовойвчера в 13:52

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новостивчера в 10:18
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Села на Сахалине не смогут закрыть, если там останутся личные подсобные хозяйства

Сахалинские депутаты на заседании комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению в первом чтении обсудили закрытие некоторых сел в регионе и проблемы с личными подсобными хозяйствами в них.
Сахалин.Инфо20:31

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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NASA получило патент на дешевый и быстрый маршрут до Луны

Патент на новый метод, который позволит быстрее и дешевле выполнять полеты к Луне, получило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 2 сентября, сообщает Business Insider.
ИА Красная Весна5 сентября в 22:19
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли

Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ruвчера в 10:50
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