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РИА Новости
РИА Новости

В России рекордно сократилось число используемых банковских карт

Количество банковских карт в использовании по итогам второго квартала текущего года сократилось на 2,3%, - до 190,3 миллиона карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году - тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России рекордно сократилось число используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РБК20:14
Коммерсантъ

В России сократилось число используемых банковских карт

Коммерсантъ19:26
Известия

В России всё чаще стали отказываться от банковских карт

Известия19:22
Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

Lenta.ru18:15
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
Газета.Ru

Россияне отказываются от банковских карт

Газета.Ru17:20
РИА Новости

В России рекордно сократилось число используемых банковских карт

РИА Новости17:10

Национальные пищевые традиции влияют на смертность от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Известия, в последнем исследовании специалисты поняли, что низкая смертность в Германии, Австрии, Чехии, Китае и Турции сформирована благодаря привычке местных жителей есть квашеную капусту, а также различные кисломолочные продукты.
ToDay News Ufa7 сентября в 08:20
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Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от 2 до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском21:31
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В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

Пожилой мужчина (88 лет) отправился снимать пенсию в Сбербанке, а вернулся домой, по словам родственников, с дебетовой картой "Мир" и страховкой стоимостью почти 1300 руб. По словам еще одного клиента, после подписания документов на навязанную услугу (защиту карты) сотрудник заявил, что "обратного пути нет", то есть отказаться от нее нельзя.
Коммерсантъ18:18

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Жители Сретенского района вынуждены ездить в Читу за медпомощью

Председатель общественной палаты Сретенского района Анна Карабанова во время отчёта министерства здравоохранения Забайкальского края, рассказала, что жители вынуждены обращаться за медпомощью в Читу из-за отсутствия высокотехнологичного оборудования в районной больнице.
ZAB.RU18:45
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Новак дал старт строительству нового энергоблока Заинской ГРЭС

Заинск, Татария, 8 сентября 2020, 15:21 — REGNUM Начало строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС сегодня, 8 сентября, запустили министр энергетики РФ Александр Новак и глава Татарии Рустам Минниханов.
REGNUMвчера в 08:21
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Корнилов раскрыл причину обострения конфликта на Донбассе

Известный политолог, историк и журналист Владимир Корнилов раскрыл причину обострения ситуации на Донбассе, которое произошло несмотря на длительный период перемирия, сообщает издание Украина.ру.
Южный Федеральныйвчера в 14:02

DAF увеличил запас хода электрогрузовиков семейства CF Electric

Увеличение емкости батареи привело также к увеличению дальности хода грузовиков – модели нового семейства CF Electric, как заявляют в DAF Trucks, могут проехать на одной зарядке свыше 200 км. Заявленное время полной зарядки аккумуляторного блока (при использовании зарядочной станции мощностью 250 кВт) составляет около 75 минут.
Движоквчера в 08:53