Экономика
ИзвестияВ России рекордно упал спрос на бензин
По расчетам экспертов, с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Причем на конец июля цифра доходила до 1,4%, и лишь неожиданный подъем спроса в августе немного улучшил ситуацию.
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Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус вчера в 01:31
с чего всё началось
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.Известия21 октября в 17:01
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 10:43, Ашберн
Политика
CNN упрекнула Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Известия вчера в 14:27
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Заворотнюк вышла на связь после многодневного молчания
Родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга в медицинском центре на Рублевке, не выходили на связь в течение пяти дней.
ТВ Центр 02:38
Футбол
«Спартак-2» разгромил «Факел» в первенстве ФНЛ
Футболисты второй команды московского "Спартака" прервали серию из девяти матчей без побед в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), разгромив на своем поле воронежский "Факел" в рамках 19-го тура первенства.
РИА Новости 10:14
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском 10:13
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Общество
Богатая русская семья из Англии ищет дворецкого на 4-6 тысяч евро в месяц
Журнал Esquire обратил внимание на необычную вакансию, размещенную на британском сайте Jobs In Childcare: некая состоятельная русская семья, проживающая в Англии, подыскивает себе дворецкого.
Инфо24 09:42
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Армия и оружие
Трамп заявил о большом успехе на турецко-сирийской границе
Президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере, что можно говорить о большом успехе на турецко-сирийской границе.
Московский Комсомолец 09:00
Шоу-бизнес
Британская королева убрала снимок Меган Маркл и принца Гарри со стола
Отмечается, что в июне 2018 года Елизавета II уже убирала со стола фотографию принца Гарри и Меган Маркл, позже снимок вновь появился в комнате для аудиенций.
РЕН ТВ 09:20
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Космос
В КФУ астрономы начали отслеживать летящий к Земле астероид
Kazanfirst.ru вчера в 15:21
Гаджеты
В России дан старт предзаказам на смартфон Sony Xperia 5
Как сообщает ToDay News Ufa источник, смартфон, который анонсируют представители компании Sony не так уж оригинален.
ToDay News Ufa 10:34
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Общество
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права, у самих самозанятых есть.
РИА Новости 05:38
Наука
Нейронная активность мозга влияет на длительность жизни
Ученые пришли к выводу, что из-за нейронной активности уменьшается продолжительность жизни человека.
МедиаПоток 21 октября в 03:48
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество
Украину признали самой бедной страной Европы
Украина попала на последнее место рейтинга стран по покупательной способности населения среди 42 стран Европы в 2019 году.
Lenta.ru 10:19
Футбол
Божович дисквалифицирован на пять матчей РПЛ
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дисквалифицирован на пять матчей РПЛ.
Sportbox.RU 10:33
Единоборства
Волков может провести матч-реванш с Льюисом на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков вместо бразильца Джуниора Дос Сантоса может провести матч-реванш с американцем Дерриком Льюисом на турнире UFC 9 ноября в Москве.
News.ru вчера в 06:57
Музыка
Селена Гомес сняла новый клип на айфон
Певица Селена Гомес показала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me.
Газета.Ru 07:17