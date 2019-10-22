Экономика
ИзвестияВ России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
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Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус 05:31
с чего всё началось
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.Известиявчера в 21:01
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Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
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Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
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Сусанин 07:43
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Число заключенных в России достигло исторического минимума
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Напомним, с 2000-го и до 7 октября этого года 1-ю Советскую возглавлял доктор медицинских наук Игорь Салов.
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Главой администрации Ростова-на-Дону назначили Алексея Логвиненко
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В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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