Экономика
ИзвестияВ России рекордно упал спрос на бензин
По расчетам экспертов, с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Причем на конец июля цифра доходила до 1,4%, и лишь неожиданный подъем спроса в августе немного улучшил ситуацию.
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Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус 01:31
с чего всё началось
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.Известиявчера в 17:01
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Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Регион online 05:45
Здоровье
Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.
РИА Новости 09:47
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 08:39
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Гаджеты
В сети появился новый «живой» снимок смартфона Honor 20 Lite
Благодаря достоверному информатору Мукулу Шарме, в сети опубликован новый снимок смартфона Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite, сделанный «в полный рост».
Anonsens вчера в 02:41
Политика
Завершились переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
RT на русском 12:49
Политика
Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.
РБК 13:06
Общество
Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат
Рейтинг профессиональных областей, в которых отмечены наибольшие темпы роста зарплаты за последние пять лет составил RT на основе статистики Росстата.
Известия 00:40
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам накануне матча ЛЧ с «Лейпцигом»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».
RT на русском 12:24
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Здоровье
Прививки от гриппа сделали 1,4 миллиона петербуржцев
Вакцинацию против гриппа уже прошли 1 434 397 жителей Северной столицы, что составляет почти 27% населения города.
Город+ 06:11
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Авто
Представлена новая Hyundai Creta
Корейский автопроизводитель Hyundai представил кроссовер Hyundai ix25 второго поколения, известный в России под именем Creta.
Автоновости дня 03:02
Политика
Гусман прокомментировал назначение экс-члена КВН в СНБО Украины
Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался о назначении звезды Клуба веселых и находчивых Сергея Сивохо на должность секретаря СНБО Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса.
Газета.Ru 07:33
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 03:29
Происшествия
Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»
Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали.
RT на русском 08:53
Общество
Суд в Киеве снял обвинения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова
Печерский районный суд Киева снял обвинения с Владимира Тюрина в убийстве в 2017 году бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Известия 13:09
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 07:34
Армия и оружие
Военная полиция РФ начнет работу в зоне турецкой операции в Сирии
С полуночи 23 октября российская военная полиция и сирийские военные начнут работу в зоне турецкой операции.
РЕН ТВ 13:12
Политика
В Кремле рассказали о трудностях «нормандского формата»
Проведение саммита «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина, Франция) осложняется тем, что одна из сторон допускает отход от минских соглашений и меняет запросную позицию.
Rambler News Service 07:06
Космос
Blue Origin представляет команду для создания лунного модуля
AstroNews.ru 11:49
Шоу-бизнес
Бочкарева пожаловалась на травлю
ТК Звезда 10:52
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27
Общество
В Сочи представят новый плацкартный вагон с душем и холодильниками
В скором времени российской компанией «Трансмашхолдинг» (ТМХ) будет продемонстрирован готовый вариант плацкартного вагона, имеющего микроволновые печи, холодильники, розетки и душ.
Discover24 07:16
Футбол
ЦСКА презентовал нового маскота
ЦСКА презентовал нового маскота клуба.
Soccer.ru 05:17
Общество
Кадыров попал в Книгу рекордов России
РИА Новости 11:30