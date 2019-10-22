Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.

с чего всё началось

Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.

По расчетам экспертов, с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Причем на конец июля цифра доходила до 1,4%, и лишь неожиданный подъем спроса в августе немного улучшил ситуацию.

В России рекордно упал спрос на бензин

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