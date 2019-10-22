Экономика

ИзвестияИзвестияВ России рекордно упал спрос на бензин

По расчетам экспертов, с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Причем на конец июля цифра доходила до 1,4%, и лишь неожиданный подъем спроса в августе немного улучшил ситуацию.
Читать в источнике
Комментировать763
Алексей Калачев
Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус 01:31
с чего всё началось

Горючее предложение: спрос на бензин рекордно упал

Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В Российском топливном союзе спокойно отнеслись к падению спроса на бензин

News.ru09:55

В Российском топливном союзе прокомментировали сообщения о падении спроса на бензин

RT на русском08:26

«Известия»: спрос на бензин показал рекордное падение за четыре года

ТАССвчера в 23:16

В России рекордно упал спрос на бензин, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 22:19

Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России

РБКвчера в 21:38

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Lenta.ruвчера в 19:48

В России рекордно упал спрос на бензин

Известиявчера в 19:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Регион online 05:45
Здоровье

Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.
РИА Новости 09:47
Финансы

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 08:39
Политика

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Гаджеты

В сети появился новый «живой» снимок смартфона Honor 20 Lite

Благодаря достоверному информатору Мукулу Шарме, в сети опубликован новый снимок смартфона Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite, сделанный «в полный рост».
Anonsens вчера в 02:41
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

РБК 11:00
Политика

Завершились переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
RT на русском 12:49
Политика

Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.
РБК 13:06
Общество

Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Рейтинг профессиональных областей, в которых отмечены наибольшие темпы роста зарплаты за последние пять лет составил RT на основе статистики Росстата.
Известия 00:40
Футбол

«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

REGNUM 06:15
Кино

«Звездные войны» побили рекорд «Мстителей» по предпродаже билетов

Газета.Ru 12:27
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам накануне матча ЛЧ с «Лейпцигом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».
RT на русском 12:24
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Здоровье

Прививки от гриппа сделали 1,4 миллиона петербуржцев

Вакцинацию против гриппа уже прошли 1 434 397 жителей Северной столицы, что составляет почти 27% населения города.
Город+ 06:11
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Авто

Представлена новая Hyundai Creta

Корейский автопроизводитель Hyundai представил кроссовер Hyundai ix25 второго поколения, известный в России под именем Creta.
Автоновости дня 03:02
Политика

Гусман прокомментировал назначение экс-члена КВН в СНБО Украины

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался о назначении звезды Клуба веселых и находчивых Сергея Сивохо на должность секретаря СНБО Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса.
Газета.Ru 07:33
Происшествия

Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»

Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 03:29
Происшествия

Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»

Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали.
RT на русском 08:53
Общество

Суд в Киеве снял обвинения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова

Печерский районный суд Киева снял обвинения с Владимира Тюрина в убийстве в 2017 году бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Известия 13:09
Происшествия

11-летняя синхронистка погибла во время тренировки в Перми

Газета.Ru 12:19
Космос

Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink

Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 07:34
Армия и оружие

Военная полиция РФ начнет работу в зоне турецкой операции в Сирии

С полуночи 23 октября российская военная полиция и сирийские военные начнут работу в зоне турецкой операции.
РЕН ТВ 13:12
Политика

В Кремле рассказали о трудностях «нормандского формата»

Проведение саммита «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина, Франция) осложняется тем, что одна из сторон допускает отход от минских соглашений и меняет запросную позицию.
Rambler News Service 07:06
Космос

Blue Origin представляет команду для создания лунного модуля

AstroNews.ru 11:49
Шоу-бизнес

Бочкарева пожаловалась на травлю

ТК Звезда 10:52
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27
Общество

В Сочи представят новый плацкартный вагон с душем и холодильниками

В скором времени российской компанией «Трансмашхолдинг» (ТМХ) будет продемонстрирован готовый вариант плацкартного вагона, имеющего микроволновые печи, холодильники, розетки и душ.
Discover24 07:16
Футбол

ЦСКА презентовал нового маскота

ЦСКА презентовал нового маскота клуба.
Soccer.ru 05:17
Общество

Кадыров попал в Книгу рекордов России

РИА Новости 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное