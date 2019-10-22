Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.

с чего всё началось

Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.

По расчетам экспертов, с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Причем на конец июля цифра доходила до 1,4%, и лишь неожиданный подъем спроса в августе немного улучшил ситуацию.

В России рекордно упал спрос на бензин

Общество Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер» Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

Общество Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.

Авто Renault показала патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway Российское подразделение Renault совместно c компанией-партнером «Центр Подготовки и Поддержки Движение», которая с 2014 года специализируется на поставках спецтехники, представили прототип автомобиля, который построен на базе Renault Logan Stepway, для использования в подразделениях ДПС и ППС.

Политика Россия направит ноту протеста Армении из-за срыва оружейного тендера Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS.

Общество Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.

Политика Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.

Политика Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.

Шоу-бизнес Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет В недавней публикации Надежда Бабкина продемонстрировала результаты посещения салона красоты, где над ней поработали визажисты и стилисты, тщательно продумывая каждую деталь нового имиджа.

Энергетика Цена нефти Brent превысила $61 за баррель впервые с 30 сентября Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,28% и по состоянию на 22:33 мск составила $61,06 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Экономика Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.

Происшествия СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.

Футбол Почему «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в ЛЧ «Зенит» на выезде уступил «Лейпцигу» в матче группового этапа Лиги чемпионов, проведя два разных тайма.

Экономика Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2021-2022 годов.

Общество Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.

Общество «Ъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка В пресс-службе Сбербанка заявили, что "таких утечек персональных данных клиентов не было", однако опрошенные изданием эксперты полагают, что база данных может быть настоящей, а информация выглядит относительно свежей.

Происшествия Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.

Общество Посольство России осудило осквернение памятника Красной армии в Чехии Ранее вандалы облили краской и разрисовали памятник Красной армии в чешском городе Острава.

Армия и оружие Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.

Музыка Розенбаум перепел песню Бузовой Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.