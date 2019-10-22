Экономика
ИзвестияВ России рекордно упал спрос на бензин
По расчетам экспертов, с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Причем на конец июля цифра доходила до 1,4%, и лишь неожиданный подъем спроса в августе немного улучшил ситуацию.
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Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус вчера в 01:31
с чего всё началось
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.Известия21 октября в 17:01
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Россияне меняют машины на общественный транспорт. «Эксплуатация автомобиля стоит недешево»
URA.Ru21 октября в 20:10
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Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
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Общество
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.
РБК 22:39
Авто
Renault показала патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway
Российское подразделение Renault совместно c компанией-партнером «Центр Подготовки и Поддержки Движение», которая с 2014 года специализируется на поставках спецтехники, представили прототип автомобиля, который построен на базе Renault Logan Stepway, для использования в подразделениях ДПС и ППС.
32CARS.ru 07:10
Политика
Россия направит ноту протеста Армении из-за срыва оружейного тендера
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS.
Газета.Ru 22:38
Происшествия
В Подмосковье школьница изнасиловала двоих семиклассниц
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Общество
Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.
Газета.Ru 12:01
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ 02:47
Политика
Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.
Ведомости 22:31
Кино
Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
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Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
В недавней публикации Надежда Бабкина продемонстрировала результаты посещения салона красоты, где над ней поработали визажисты и стилисты, тщательно продумывая каждую деталь нового имиджа.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:23
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $61 за баррель впервые с 30 сентября
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,28% и по состоянию на 22:33 мск составила $61,06 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
ТАСС 15:41
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 22:03
Происшествия
СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК 18:03
Футбол
Почему «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в ЛЧ
«Зенит» на выезде уступил «Лейпцигу» в матче группового этапа Лиги чемпионов, проведя два разных тайма.
RT на русском 18:11
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы
Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2021-2022 годов.
Комсомольская правда 07:28
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском 05:33
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости 05:38
Общество
«Ъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка
В пресс-службе Сбербанка заявили, что "таких утечек персональных данных клиентов не было", однако опрошенные изданием эксперты полагают, что база данных может быть настоящей, а информация выглядит относительно свежей.
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Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Общество
Посольство России осудило осквернение памятника Красной армии в Чехии
Ранее вандалы облили краской и разрисовали памятник Красной армии в чешском городе Острава.
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Армия и оружие
Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию
США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
РИА Новости 22:28
Технологии
В Германии аэротакси разогнали быстрее 100 километров в час
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Музыка
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Inc-news.ru 17:59
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Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Хоккей
Ткачев останется в больнице Магнитогорска после матча с «Металлургом»
Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев останется в больнице Магнитогорска.
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