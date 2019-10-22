Экономика

ИзвестияИзвестияВ России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
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В России рекордно упал спрос на бензин

Известиявчера в 23:17

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Lenta.ruвчера в 23:48

Россияне меняют машины на общественный транспорт. «Эксплуатация автомобиля стоит недешево»

URA.Ru00:10

Эксперты отмечают резкое падение спроса на бензин в России

REGNUM00:04
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Финансы

Курс валют сегодня: доллар и евро идут вниз

В свою очередь, евро в понедельник на открытии подорожал на одну копейку по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,21 рубля.
Свободная Пресса вчера в 08:25
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NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС

Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита

Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
RT на русском вчера в 16:36
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Путин дал поручение после прорыва дамб в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу обратить особое внимание на нужды людей в связи с прорывом дамб.
Lenta.ru вчера в 11:35
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
Технологии

Разработан чехол для смартфона из «человеческой кожи»

ToDay News Ufa вчера в 19:00
Космос

На Марсе нашли озеро, подобное земному

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
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Технологии

Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса

«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц.
Мойка78 вчера в 20:31
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Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

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HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 06:33
Авто

Специалисты назвали признаки необходимости замены тормозной жидкости

Эксперты рассказали о четырех признаках, сигнализирующих о необходимости замены тормозной жидкости.
Тарантас Ньюс вчера в 16:18
Политика

Горбачев назвал победителей в холодной войне

Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, однако лидеры западных стран объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в России.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия

В зоопарке Южно-Сахалинска загорелся террариум

Крыша террариума загорелась в понедельник вечером в зоопарке Южно-Сахалинска.
ТАСС вчера в 11:20
Футбол

Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы

Советский спорт вчера в 11:46
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 21:52
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Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов

По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру вчера в 15:00
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
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Уволилась директор школы на Сахалине, где избили четвероклассницу

Activityedu.ru вчера в 08:44
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Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи

Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Sport.ru вчера в 09:59
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы проявите активность в финансовом плане, и многое получится, но риск должен быть разумным.
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Политика

СМИ сообщили о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225

РИА Новости 00:18
Общество

В России вошли в моду десятиметровые квартиры

Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до 10 квадратных метров.
Lenta.ru вчера в 20:18
Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Общество

Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне по делу об экстрадиции

РИА Новости вчера в 09:37
Армия и оружие

Шойгу рассказал о последствиях военной операции Турции в Сирии

России, Турции и Соединенным Штатам необходимо повысить уровень безопасности в Сирии после начала военной операции Анкары «Источник мира», поскольку события в регионе приняли нежелательный оборот.
REGNUM вчера в 06:51
Общество

Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду

Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Политика

Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ

Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Ведомости вчера в 14:28
Футбол

Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона

Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем 20 октября в 20:41
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