Экономика
ИзвестияВ России рекордно упал спрос на бензин
По расчетам экспертов, с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Причем на конец июля цифра доходила до 1,4%, и лишь неожиданный подъем спроса в августе немного улучшил ситуацию.
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Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус вчера в 01:31
с чего всё началось
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.Известия21 октября в 17:01
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В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Аякс" дома проиграл "Челси".
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Со своим постом Федотов расстался 21 октября.
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В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо.
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Армия и оружие
США призвали Турцию осторожнее заключать сделки с Россией по Сирии
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон не играл никакой роли при заключении соглашения Турции и России и Сирии.
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Московский Комсомолец вчера в 10:35
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Президент Израиля поручил конкуренту Нетаньяху сформировать кабмин
Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование коалиционного кабинета министров лидеру оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» и бывшему начальнику генштаба ЦАХАЛ Бени Ганцу.
Известия 13:58
Футбол
Появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
В Сети появилось фото новой эксклюзивной футболки национальной команды России на чемпионат Европы – 2020, сообщает Footy Headlines.
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Обнаружена одна из первых гигантских галактик Вселенной
Международная команда астрономов из Австралии, Дании, Нидерландов, США и Швейцарии обнаружила одну из первых гигантских галактик нашей Вселенной.
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Армия и оружие
Генсек НАТО прокомментировал договоренности Путина и Эрдогана по Сирии
Прошедшие дни вселяют надежду на то, что так и произойдет. Генсек НАТО недавно общался с президентом Турции.
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Украинцев признали самыми бедными в Европе
"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 – ниже среднего показателя по Европе", – говорится в исследовании.
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«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
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Происшествия
Омбудсмен прокомментировала трагический случай в бассейне в Перми
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В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
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СКР возбудил уголовное дело об убийстве бизнесмена в подмосковном СИЗО
Следствие возбудило уголовное дело об убийстве предпринимателя Виктора Лотыша.
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Экономика
ЦБ на год откажется от законодательных инициатив на финансовом рынке
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Ювентус — Локомотив 2:1
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Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10