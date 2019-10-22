Экономика

ИзвестияИзвестияВ России рекордно упал спрос на бензин

По расчетам экспертов, с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Причем на конец июля цифра доходила до 1,4%, и лишь неожиданный подъем спроса в августе немного улучшил ситуацию.
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Алексей Калачев
Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус вчера в 01:31
с чего всё началось

Горючее предложение: спрос на бензин рекордно упал

Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.
Известия21 октября в 17:01

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Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России

РБК21 октября в 21:38

СМИ сообщили о падении спроса на бензин в России

RT на русском21 октября в 20:57

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Lenta.ru21 октября в 19:48

В России рекордно упал спрос на бензин, сообщили СМИ

РИА Новости21 октября в 22:19
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
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