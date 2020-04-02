Коронавирус
ВедомостиВ России рекордно упал спрос на моторное топливо
За последние две недели в Москве и Московской области спрос на бензин упал на 45%, на дизельное топливо – на 30%, в других регионах падение составило до 50%. В зависимости от жесткости мер по борьбе с коронавирусом спрос может упасть до 70%, прогнозирует он.
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Армия и оружие
Исполнилось 4 года со дня победы Азербайджана над оккупантами Карабаха
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Политика
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Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
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Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард
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Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца
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Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
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Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой
Актёр опубликовал в своем instagram трогательное поздравление своей супруге, сопроводив его подборкой из нескольких десятков редких, архивных фотографий именинницы.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 апреля
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 2 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 896,4 тыс. человек.
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В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
Политика
Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
Происшествия
В Италии мужчина убил подругу, якобы заразившую его коронавирусом
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото с младшим братом
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не скрывает, что последние несколько месяцев ее жизнь повернулась на 180 градусов.
Политика
Путин назначил замминистра здравоохранения Уйбу врио главы Коми
Врио руководителя региона назначен Владимир Уйба, который до этого занимал пост заместителя главы Минздрава РФ.
Здоровье
Украина ужесточит карантин из-за COVID-19
На Украине планируется ввести строгие правила об ужесточении карантинных мер из-за коронавируса, которое было принято на внеочередном заседании правительства.
Футбол
Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке
Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Наука
Найдены новые очаги размножения коронавируса
Происшествия
В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь
Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
Общество
Жителя Сахалина оштрафовали за нарушение домашнего карантина
Первого жителя Сахалина оштрафовали за нарушение домашнего карантина, сообщил в пятницу в прямом эфире на YouTube-канале правительства региона глава островной полиции Арсен Исагулов.
Общество
Количество выявленных случаев заражения в мире превысило миллион
Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:30 — REGNUM Общее количество людей с подтверждённым заражением коронавирусом в мире превысило миллион человек.
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Политика
Василий Голубев прокомментировал обращение Путина
Губернатор региона Василий Голубев прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Волочкова вышла под весенний снег в купальнике
"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Политика
В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения
Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
Происшествия
Евгений Тефтелев решился на сделку со следствием
С ходатайством о сделке со следствием бывший мэр уже обратился.
Шоу-бизнес
Степаненко хочет вернуть Петросяна в семью
Происшествия
На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус
Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
Технологии
Роботы могут заменить часть работников из-за коронавируса
Робот-дезинфектор на гусеничной платформе и дистанционном управлении может вскоре начать обрабатывать поверхности в одном из московских медицинских учреждений.
Общество
На Колыме прорабатывают возможность перекрытия границы с Якутией
В региональном правительстве готовят соответствующее постановление Фото: shutterstock.com Информация прозвучала на заседании оперативного штаба по нераспространению новой коронавирусной инфекции в Магаданскую область.