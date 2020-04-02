Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ России рекордно упал спрос на моторное топливо

За последние две недели в Москве и Московской области спрос на бензин упал на 45%, на дизельное топливо – на 30%, в других регионах падение составило до 50%. В зависимости от жесткости мер по борьбе с коронавирусом спрос может упасть до 70%, прогнозирует он.
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Минэнерго сообщило о падении спроса на топливо на 20–30%

Коммерсантъвчера в 23:29

Новак: В ближайшие две недели можно будет увидеть снижение потребления нефтепродуктов на АЗС в России на 40%

Эхо Москвывчера в 09:20

В России рекордно упал спрос на моторное топливо

Ведомостивчера в 15:53

Новак предсказал снижение потребления бензина в России на 40%

РБКвчера в 09:53

Новак допустил снижение спроса на российских АЗС на 40% в ближайшие недели

Москва 24вчера в 09:42

Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Интерфаксвчера в 09:30

Спрос на топливо рекордно упал в России

News.ruвчера в 23:07
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Армия и оружие

Исполнилось 4 года со дня победы Азербайджана над оккупантами Карабаха

Вестник Кавказа вчера в 06:00
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия вчера в 08:43
Футбол

Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард

Бомбардир.ру вчера в 11:35
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца

Ранее нерабочей была объявлена текущая неделя, выходные должны были закончиться 5 апреля.
Суть событий вчера в 10:07
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости 01 апреля в 20:13
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Актёр опубликовал в своем instagram трогательное поздравление своей супруге, сопроводив его подборкой из нескольких десятков редких, архивных фотографий именинницы.
Bimru.ru 01 апреля в 12:35
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 апреля

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 2 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 896,4 тыс. человек.
РБК 01:01
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК вчера в 20:45
Происшествия

В Италии мужчина убил подругу, якобы заразившую его коронавирусом

Экспресс газета вчера в 02:54
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото с младшим братом

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не скрывает, что последние несколько месяцев ее жизнь повернулась на 180 градусов.
Вокруг ТВ вчера в 11:13
Политика

Путин назначил замминистра здравоохранения Уйбу врио главы Коми

Врио руководителя региона назначен Владимир Уйба, который до этого занимал пост заместителя главы Минздрава РФ.
Коммерсантъ вчера в 11:54
Здоровье

Украина ужесточит карантин из-за COVID-19

На Украине планируется ввести строгие правила об ужесточении карантинных мер из-за коронавируса, которое было принято на внеочередном заседании правительства.
Известия вчера в 18:03
Футбол

Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке

Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Чемпионат вчера в 11:48
Наука

Найдены новые очаги размножения коронавируса

Популярная механика 01:00
Происшествия

В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь

Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
РИА Новости 01 апреля в 20:50
Общество

Жителя Сахалина оштрафовали за нарушение домашнего карантина

Первого жителя Сахалина оштрафовали за нарушение домашнего карантина, сообщил в пятницу в прямом эфире на YouTube-канале правительства региона глава островной полиции Арсен Исагулов.
РИА Новости 00:53
Общество

Количество выявленных случаев заражения в мире превысило миллион

Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:30 — REGNUM Общее количество людей с подтверждённым заражением коронавирусом в мире превысило миллион человек.
REGNUM вчера в 16:30
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Василий Голубев прокомментировал обращение Путина

Губернатор региона Василий Голубев прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:50
Шоу-бизнес

Волочкова вышла под весенний снег в купальнике

"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Газета.Ru 31 марта в 06:27
Политика

В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения

Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 00:32
Происшествия

Евгений Тефтелев решился на сделку со следствием

С ходатайством о сделке со следствием бывший мэр уже обратился.
31 канал Челябинска 00:32
Шоу-бизнес

Степаненко хочет вернуть Петросяна в семью

News.ru вчера в 12:32
Происшествия

На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM вчера в 05:35
Технологии

Роботы могут заменить часть работников из-за коронавируса

Робот-дезинфектор на гусеничной платформе и дистанционном управлении может вскоре начать обрабатывать поверхности в одном из московских медицинских учреждений.
Ридус вчера в 18:24
Общество

На Колыме прорабатывают возможность перекрытия границы с Якутией

В региональном правительстве готовят соответствующее постановление Фото: shutterstock.com Информация прозвучала на заседании оперативного штаба по нераспространению новой коронавирусной инфекции в Магаданскую область.
Магаданская правда вчера в 23:37
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