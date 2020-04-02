Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ России рекордно упал спрос на моторное топливо

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За последние две недели в Москве и Московской области спрос на бензин упал на 45%, на дизельное топливо – на 30%, в других регионах падение составило до 50%. В зависимости от жесткости мер по борьбе с коронавирусом спрос может упасть до 70%, прогнозирует он.
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Подробнее о событии

Минэнерго сообщило о падении спроса на топливо на 20–30%

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В России рекордно упал спрос на моторное топливо

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Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Интерфаксвчера в 09:30

Спрос на топливо рекордно упал в России

News.ruвчера в 23:07
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Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
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Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
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Описан сценарий распространения коронавируса в России

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Lenta.ru вчера в 21:29
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«Старгерл» даст старт новой главе телесериальной вселенной DC, в которую ранее входили такие проекты, как «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Черная молния», «Легенды завтрашнего дня».
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В Приморье разрушился мост в момент проезда по нему автомобиля

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Российская газета вчера в 23:15
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Вузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля

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Вести.Ru вчера в 11:15
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Бухонлайн вчера в 10:55
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Primpress.ru вчера в 16:00
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РИА Новости вчера в 23:43
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Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
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Газета.Ru вчера в 17:01
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Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
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В новосибирскую больницу из-за COVID-19 поступили ещё три ребёнка

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Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
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