Коронавирус
ВедомостиВ России рекордно упал спрос на моторное топливо
За последние две недели в Москве и Московской области спрос на бензин упал на 45%, на дизельное топливо – на 30%, в других регионах падение составило до 50%. В зависимости от жесткости мер по борьбе с коронавирусом спрос может упасть до 70%, прогнозирует он.
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Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Здоровье
Врач рассказал, надо ли дезинфицировать одежду от коронавируса
Дезинфицировать одежду необходимо, если вы прикоснулись к кому-либо или какому-либо предмету в магазине, на эскалаторе, в лифте, если рядом чихали или кашляли.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии
Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Здоровье
Бессимптомники являются наиболее опасными людьми во время коронавируса
На сегодняшний день ключевой опасностью для распространения COVID-19 являются люди, которые заражены коронавирусом, однако их болезнь проходит бессимптомно.
Здоровье
В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям
Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало с временем трансляции из-за технической задержки.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
Политика
Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку
Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.
Общество
Названа доля комфортных для жизни городов России
Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Футбол
Геркус назвал шорт-лист потенциальных тренеров «Локомотива», который рассматривался в 2017 году
По словам Геркуса, в шорт-лист входили колумбиец Рейнальдо Руэда, немец Армин Фе и валлиец Крис Коулмэн.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Кино
Флэш и Зеленый фонарь появятся в новом сериале «Старгерл» от DC
«Старгерл» даст старт новой главе телесериальной вселенной DC, в которую ранее входили такие проекты, как «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Черная молния», «Легенды завтрашнего дня».
Происшествия
В Приморье разрушился мост в момент проезда по нему автомобиля
В селе Романовка Шкотовского района Приморского края произошло частичное обрушение моста через реку Суходол, сообщили в правительстве региона.
Политика
Путин продлил нерабочие дни до конца апреля
Глава государства заявил, что режим нерабочих дней, объявленный в стране с этой недели, продлевается до конца месяца, то есть до 30 апреля.
Авто
УАЗ объявил цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»
УАЗ «Пикап» с АКПП в базовой версии «Оптимум» остался с неизменным оснащением: водительская подушка безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, штатная аудиоподготовка и иммобилайзер.
Общество
Вузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля
Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля.
Экономика
Для малого и среднего бизнеса снижены ставки страховых взносов
Федеральным законом от 01.04.20 № 102-ФЗ установлены пониженные ставки страховых взносов для малых и средних предприятий.
Общество
Инфекционист сказал, когда коронавирус точно закончится в России
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров назвал временной период, когда эпидемия новой коронавирусной инфекции в России закончится, сообщает PRIMPRESS.
Энергетика
Цена нефти на российском рынке стала отрицательной
Падение цен на мировую нефть привело к тому, что на российском рынке нефти ценовые формулы показали отрицательное значение.
Политика
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
Политика
Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах
В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Здоровье
Горбольницу №4 в Барнауле перепрофилируют под больных с пневмонией
Пациентов с коронавирусом, у которых начнется пневмония, будут размещать в Городской больнице №4. Учреждение полностью перепрофилируют для этих целей, сообщили в региональном Минздраве.
Экономика
Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Происшествия
В новосибирскую больницу из-за COVID-19 поступили ещё три ребёнка
Новосибирск, 1 апреля 2020, 07:36 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, за сутки в больницу поступили три ребёнка с признаками ОРВИ.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.