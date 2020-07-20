Экономика
Lenta.ruВ России рекордно упало число фирм-однодневок
Количество «однодневных» фирм в России в 2019 году рекордно сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга. Одновременно объем сомнительных финансовых операций снизился на 40 процентов, и на 45 процентов уменьшилось число случаев обналичивания.
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Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на странице в Facebook.
РИА Новости 09:50
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru 08:38
Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
Экономика
В Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса
Калуга, 17 июля 2020, 14:26 — REGNUM В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 17 июля в 07:26
Политика
В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о якобы госпитализации белорусского лидера Александра Лукашенко.
RT на русском вчера в 13:07
Общество
Российские пенсионеры освобождены от налога на имущество
В ПФР рассказали, какие объекты недвижимости не облагаются налогом и при каких условиях, если вы уже пенсионер, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 23:12
Наука
Почти все запасы воды на Земле могут носить органическое происхождение
В результате разложения сложных органических молекул в первые эпохи существования Земли могли возникнуть значительная часть или фактически все запасы воды на планете.
Live24 03:05
Политика
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
В воскресенье Кадыров потребовал Зеленского подтвердить извинения, принесенные им ранее за видео.
РИА Новости 05:57
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте.
Ведомости 08:08
Игры
Xbox Series X получит несколько эксклюзивных игр
Глава Xbox заявил, что разрабатываемые эксклюзивные игры будут доступны для ряда серий консоли.
Evo-rus.com 03:22
Футбол
Аргентинец Гайч подписал предварительное соглашение с ЦСКА
Нападающий аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч подписал предварительное соглашение с московским ЦСКА.
News.ru 17 июля в 09:18
Экономика
Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
В августе Россию ждут не лучшие времена, уверен он.
Evo-rus.com 07:57
Игры
Переход на Unreal Engine 5 сделает игры значительно «тяжелее»
Переход игры на движок Unreal Engine 5 сделает их существенно «тяжелее». Разработчики игр сообщили о ключевых особенностях нового продукта.
Дни24 09:53
Общество
Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова
Российская газета 09:36
Общество
«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
Единоборства
Фазиев решением судей победил Диакези на UFC Fight Night 172
Киргизский боец Рафаэль Физиев победил англичанина Марка Диакези на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.
Газета.Ru 18 июля в 22:20
Технологии
PayPal запускает сервис торговли криптовалютами
PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и хранения криптовалют.
Коммерсантъ 07:28
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
Общество
В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус
Москва, 20 июля 2020, 14:03 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций и аэропорт «Шереметьево» запустят проект по проведению экспресс-тестов на коронавирус для прибывающих и улетающих пассажиров.
REGNUM 07:03
Футбол
Месси в рекордный 7-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
Vprognoze.ru 04:41
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы
Восемь человек пострадали в понедельник во время ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в центре Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
ТАСС 09:05
Футбол
«Зенит» будет номинальным хозяином в финале Кубка России с «Химками»
Петербургский "Зенит" будет номинальным хозяином в финале Кубка России по футболу с подмосковными "Химками", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 09:49
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44