Количество «однодневных» фирм в России в 2019 году рекордно сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга. Одновременно объем сомнительных финансовых операций снизился на 40 процентов, и на 45 процентов уменьшилось число случаев обналичивания.

Футбол Зенит — Спартак 2:1 Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из первого тайма матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». 3

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы Восемь человек пострадали в понедельник во время ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в центре Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. 2

Политика Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 1,2K

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения В сети активно обсуждаю конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. 2,5K

Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. 98

Здоровье Госпиталь Тетюхина обвинил Минздрав в невыплате дотаций Представителям центра на совещании сообщили в минздраве, что затраты на лечение будут компенсированы, однако в дальнейшем дотировать затраты в ведомстве отказались.

Экономика Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Происшествия Прокуратура проверит дело избитого отчимом ребенка в Подмосковье Как сообщили в пресс-службе МВД по Московской области, ребенок госпитализирован, а в отношении его 29-летней матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). 80

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 124

Общество Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег. 351