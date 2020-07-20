Экономика
Lenta.ruВ России рекордно упало число фирм-однодневок
Количество «однодневных» фирм в России в 2019 году рекордно сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга. Одновременно объем сомнительных финансовых операций снизился на 40 процентов, и на 45 процентов уменьшилось число случаев обналичивания.
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Происшествия
Дело Ефремова направлено в прокуратуру для обвинительного заключения
Газета.Ru 17 июля в 09:28
Футбол
Зенит — Спартак 2:1
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из первого тайма матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
BetOn вчера в 12:17
Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы
Восемь человек пострадали в понедельник во время ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в центре Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
ТАСС 09:05
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
РБК 08:48
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru 08:38
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
В сети активно обсуждаю конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
CT news 07:20
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Экономика
Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия 17 июля в 15:13
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Политика
Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 07:03
Политика
Трамп заявил, что победа Байдена на выборах приведет к уничтожению США
Возможная победа бывшего вице-президента США Джозефа Байдена может привести к уничтожению США.
Народные новости вчера в 16:20
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:06
Здоровье
Госпиталь Тетюхина обвинил Минздрав в невыплате дотаций
Представителям центра на совещании сообщили в минздраве, что затраты на лечение будут компенсированы, однако в дальнейшем дотировать затраты в ведомстве отказались.
ТагилСити.ру 08:48
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Экономика
Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Коммерсантъ 01:38
Происшествия
Прокуратура проверит дело избитого отчимом ребенка в Подмосковье
Как сообщили в пресс-службе МВД по Московской области, ребенок госпитализирован, а в отношении его 29-летней матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
Известия вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Подавший на развод Гарик Харламов лишился бизнеса из-за налогов
Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов из-за налогов лишился бизнеса.
Территория новостей 07:38
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов в понедельник, 20 июля. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:23
Общество
Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки
Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
Ведомости 05:27
Армия и оружие
В России создали корабельный вариант модуля АУ-220М калибра 57 мм
ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод") на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу "Деривация-ПВО" создал морской вариант боевого модуля АУ-220М в калибре 57 мм.
ТАСС 01:15
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Трамп отметил, чтобы именно эти базы помогли Штатами одержать победу в мировых войнах. Мнения военных по данному вопросу ему не интересны.
Evo-rus.com 08:45