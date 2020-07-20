Экономика
Lenta.ruВ России рекордно упало число фирм-однодневок
Количество «однодневных» фирм в России в 2019 году рекордно сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга. Одновременно объем сомнительных финансовых операций снизился на 40 процентов, и на 45 процентов уменьшилось число случаев обналичивания.
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика
Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
Общество
Навальный объявил о ликвидации «Фонда борьбы с коррупцией»
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте оппозиционер Алексей Навальный.
РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес
Подавший на развод Гарик Харламов лишился бизнеса из-за налогов
Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов из-за налогов лишился бизнеса.
Территория новостей 07:38
Происшествия
Ивановский полицейский предложил обвиняемому помощь за 1,2 млн рублей
По версии следствия, начальник отделения уголовного розыска МО МВД России "Кинешемский" предложил помочь местному жителю, объявленному в розыск в другом регионе в рамках возбужденного уголовного дела.
Российская газета 07:45
Футбол
Карасев будет судить «Зенит», Иванов не получил назначения
На матч чемпиона сезона «Зенита» против «Ростова» назначен Сергей Карасев, а вот Сергей Иванов после полуфинала Кубка России назначения не получил.
Спорт день за днем 07:21
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Футбол
КДК РФС рассмотрит поведение Ещенко и несогласованный баннер с Федуном
На ближайшем заседании будет рассмотрено оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита».
Советский спорт 04:26
Политика
Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края, арестованный по обвинению в организации убийств, не держится за пост главы региона.
Блокнот.ру 06:07
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее 15 апреля Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Красноярского края Александру Уссу.
РБК 08:06
Политика
Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск.
Журналистская правда 05:55
Единоборства
Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби
Президент UFC Дана Уайт на вопрос журналистов о следующих боях заявил, что первый бой российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова после пандемии коронавируса пройдет в октябре в полюбившемся всем городе Абу-Даби.
CT news 06:11
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Общество
Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал
Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ФедералПресс 03:32
Политика
В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:54
Политика
Лукашенко заявил о попытке свержения власти в Белоруссии
DixiNews вчера в 16:31
Кино
Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов
Коммерсантъ 07:20
Футбол
Гендиректор «Химок» уверен, что клуб будет выступать в РПЛ
Иванов выразил уверенность в том, что команда будет выступать в РПЛ. Сейчас клуб готовится к финалу Кубка России.
Pravda.Ru 07:23
Армия и оружие
Строительство подлодок с гиперзвуковым оружием началось в России
Генеральный директор петербургского завода «Севмаш» Михаил Будниченко заявил, что предприятие преступило к строительству двух подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток», которым будет под силу нести гиперзвуковое оружие.
Журналистская правда 07:48
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
Политика
ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.
ТАСС 07:32
Футбол
«Боруссия» заключила контракт с 17-летним Беллингемом
Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем подписал контракт с дортмундской «Боруссией».
Спорт-Экспресс 05:32
Политика
МИД Азербайджана обвинил Сербию в продаже боеприпасов Армении
Во время встречи с сербским дипломатом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о том, что Баку располагает достоверной информацией о продаже Армении значительного количества боеприпасов различного калибра и минометов из Сербии.
REGNUM 08:11
Армия и оружие
Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России
Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Газета.Ru 05:18
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
Шоу-бизнес
Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа
Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе.
РЕН ТВ 07:04
Гаджеты
Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2
Компания Samsung положила конец слухам, официально объявив дату презентации второго поколения гибкого смартфона Galaxy Z Fold 2.
Piter.tv 06:39
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис вышла замуж в старом платье королевы Елизаветы II
Принцесса Беатрис, внучка Елизаветы II и дочь герцога Йоркского Эндрю, в минувшую пятницу вышла замуж за Эдоардо Моцци, наследника итальянского магната.
Газета Кемерова вчера в 09:00