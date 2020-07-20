Количество «однодневных» фирм в России в 2019 году рекордно сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга. Одновременно объем сомнительных финансовых операций снизился на 40 процентов, и на 45 процентов уменьшилось число случаев обналичивания.

Происшествия Ивановский полицейский предложил обвиняемому помощь за 1,2 млн рублей По версии следствия, начальник отделения уголовного розыска МО МВД России "Кинешемский" предложил помочь местному жителю, объявленному в розыск в другом регионе в рамках возбужденного уголовного дела.

Футбол Карасев будет судить «Зенит», Иванов не получил назначения На матч чемпиона сезона «Зенита» против «Ростова» назначен Сергей Карасев, а вот Сергей Иванов после полуфинала Кубка России назначения не получил.

Политика Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск. 276

Единоборства Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби Президент UFC Дана Уайт на вопрос журналистов о следующих боях заявил, что первый бой российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова после пандемии коронавируса пройдет в октябре в полюбившемся всем городе Абу-Даби.

Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. 76

Общество Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 62

Политика В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 16

Футбол Гендиректор «Химок» уверен, что клуб будет выступать в РПЛ Иванов выразил уверенность в том, что команда будет выступать в РПЛ. Сейчас клуб готовится к финалу Кубка России.

Армия и оружие Строительство подлодок с гиперзвуковым оружием началось в России Генеральный директор петербургского завода «Севмаш» Михаил Будниченко заявил, что предприятие преступило к строительству двух подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток», которым будет под силу нести гиперзвуковое оружие. 6

Транспорт Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров. 9

Политика ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году. 21

Политика МИД Азербайджана обвинил Сербию в продаже боеприпасов Армении Во время встречи с сербским дипломатом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о том, что Баку располагает достоверной информацией о продаже Армении значительного количества боеприпасов различного калибра и минометов из Сербии. 8