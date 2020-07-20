Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России рекордно упало число фирм-однодневок

Количество «однодневных» фирм в России в 2019 году рекордно сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга. Одновременно объем сомнительных финансовых операций снизился на 40 процентов, и на 45 процентов уменьшилось число случаев обналичивания.
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В России рекордно упало число фирм-однодневок

Lenta.ru08:05

Число сомнительных финансовых сделок в России в 2019 году снизилось на 40%

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ИА Красная Весна05:45

Подсчитано количество фирм-однодневок в России

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Число фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тыс

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