Экономика
Lenta.ruВ России рекордно увеличилось число финансовых пирамид
Лях указал, что большинство пирамид ведут свою деятельность из Великобритании, средства привлекаются в основном через сайты или социальные сети. В октябре прошлого года ЦБ сообщал о снижении числа граждан, которые вкладывают средства в сомнительные финансовые схемы, в том числе пирамиды.
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Армия и оружие
"Дави его!": российские БТР взяли тараном американские броневики в Сирии
Очередная попытка американских военных заблокировать дорогу российскому военному патрулю на севере Сирии едва не завершилась травмами для американских солдат.
Политика
СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»
Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
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Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США
«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
Политика
Первый самолет ВКС России прибыл в Ухань для эвакуации граждан
Первый из самолетов Воздушно-космических сил прибыл в Ухань для эвакуации оттуда россиян. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.
Футбол
Перишич пропустит четыре недели из-за травмы
Напомним, что во вторник 31-летний хорват получил перелом лодыжки во время тренировки.
Происшествия
Во Франции зарезали чеченского блогера
Общество
Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России
У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
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В саратовском правительстве появятся новые министерства
Просил бы создать министерство труда и соцразвития, объединив два министерства.
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Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Политика
Эрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским
Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости.
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Армия и оружие
Бывший наёмник из Германии раскритиковал ВСУ
Бывший наёмник разорвал контракт с ВСУ и намерен вернуться обратно в Германию.
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Футбол
В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с Аррисабалагой
Главный тренер «Челси» и руководство клуба столкнулось с недопониманием в связи с ситуацией с вратарём команды Кепой Аррисабалагой, сообщает Mirror.
Происшествия
В Москве сотрудники ФСБ задержали авторов известного Telegram-канала
Авторы известного Telegram-канала «Футляр от виолончели» были задержаны сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ в Москве.
Политика
Парламент Украины проголосовал за сокращение числа депутатов
Верховная рада Украины во время заседания во вторник приняла в первом чтении президентский законодательный проект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение количества депутатов с 450 до 300.
Политика
Трамп назвал себя победителем кокусов демократов в Айове
Президент США Дональд Трамп упрекнул Демократическую партию в неспособности провести внутрипартийные кокусы в Айове, где подсчет голосов сорвался из-за технического сбоя.
Здоровье
Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают
Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.
Экономика
Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя
Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
Интернет
Google из-за ошибки показал частные видео незнакомым людям
Компания Google уведомила своих пользователей о том, что в результате ошибки в их медиа-архивах могли появиться чужие видеозаписи.
Наука
Аромат розы помогает обучению во время сна
Политика
Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си»
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
Технологии
Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»
Обновление операционной системы Windows 10 вызывает появление "синего экрана смерти", свидетельствующего о критических ошибках.