Лях указал, что большинство пирамид ведут свою деятельность из Великобритании, средства привлекаются в основном через сайты или социальные сети. В октябре прошлого года ЦБ сообщал о снижении числа граждан, которые вкладывают средства в сомнительные финансовые схемы, в том числе пирамиды.

Общество Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.

Политика Эрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости.

Общество Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.

Политика Парламент Украины проголосовал за сокращение числа депутатов Верховная рада Украины во время заседания во вторник приняла в первом чтении президентский законодательный проект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение количества депутатов с 450 до 300.

Политика Трамп назвал себя победителем кокусов демократов в Айове Президент США Дональд Трамп упрекнул Демократическую партию в неспособности провести внутрипартийные кокусы в Айове, где подсчет голосов сорвался из-за технического сбоя.

Здоровье Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.

Экономика Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.