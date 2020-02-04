Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России рекордно увеличилось число финансовых пирамид

Лях указал, что большинство пирамид ведут свою деятельность из Великобритании, средства привлекаются в основном через сайты или социальные сети. В октябре прошлого года ЦБ сообщал о снижении числа граждан, которые вкладывают средства в сомнительные финансовые схемы, в том числе пирамиды.
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Черных кредиторов заменяют финансовые пирамиды

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ТАСС07:04

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

РБК07:01

Число финансовых пирамид в России достигло рекорда

Ведомости07:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:46, Ашберн
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