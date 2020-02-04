Экономика
ТрудВ России рекордно выросло число финансовых пирамид
В России стремительно растет число финансовых пирамид. По итогам прошлого года Банк России выявил 237 организаций такого типа. Об этом журналистам сообщил глава департамента противодействия нелегальной деятельности ЦБ РФ Валерий Лях.
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ЦБ РФ в 2019 г. выявил 237 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем годом ранее
Финмаркетвчера в 07:39
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Политика
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Большинство украинцев назвали Россию враждебно настроенной к их государству страной.
Общество
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На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
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Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
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Форвард «Флуминенсе» не захотел переходить в ЦСКА
ЦСКА не смог осуществить трансфер форварда "Флуминенсе" Маркоша Паулу.
Политика
Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США
Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Общество
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Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
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Евгений Медведев завершил карьеру
Двукратный чемпион мира по хоккею Евгений Медведев объявил о завершении карьеры, сообщает "РБК-Спорт".
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В России предложили ограничить использование шин с шипами
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Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ
Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.
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Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Авто
Hyundai представил обновленный Hyundai Tucson
Компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели обновленный Hyundai Tucson.
Футбол
Ребров: требования Тедеско не сразу укладываются в голове
У ребят не всё сразу укладывается в голове, но потихоньку у них начинает получаться.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Политика
Демократы Айовы опубликуют результаты выбора кандидатов в президенты
Долгожданные результаты партсобраний членов Демократической партии США в штате Айова, на которых определялись кандидаты для участия в президентской гонке, будут опубликованы в ближайшее время, заявил руководитель отделения Демократической партии в этом штате Трой Прайс 4 февраля, сообщает Reuters.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
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Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Общество
Двое военнослужащих не смогли оспорить взыскание 31 млн рублей за случайный пуск ракеты в Крыму
"Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции за исключением вопросов, касающихся порядка взыскания судебных расходов, изменив решение суда только в этой части", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в Ростове.
Политика
МИД РФ негативно оценил ситуацию с выдачей виз США
Ситуация с выдачей виз США российским официальным лицам продолжает деградировать, заявили в МИД РФ 5 февраля в официальном комментарии, размещенном на сайте ведомства.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.