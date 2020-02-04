Экономика

ТрудТрудВ России рекордно выросло число финансовых пирамид

В России стремительно растет число финансовых пирамид. По итогам прошлого года Банк России выявил 237 организаций такого типа. Об этом журналистам сообщил глава департамента противодействия нелегальной деятельности ЦБ РФ Валерий Лях.
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Телеканал 360°вчера в 09:15

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