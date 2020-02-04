Экономика
ТрудВ России рекордно выросло число финансовых пирамид
В России стремительно растет число финансовых пирамид. По итогам прошлого года Банк России выявил 237 организаций такого типа. Об этом журналистам сообщил глава департамента противодействия нелегальной деятельности ЦБ РФ Валерий Лях.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ РФ в 2019 г. выявил 237 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем годом ранее
Финмаркетвчера в 07:39
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Происшествия
Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила
Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Происшествия
У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус
В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Политика
Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» в Киеве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя скандал, который возник из-за фразы «Слава Украине!», заявил, что это обычное приветствие.
Политика
Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов
У нового состава российского правительства «нет ни одной минуты для раскачки» при реализации поставленных национальных проектов, поскольку другого шанса для развития в ближайшем будущем может не представиться.
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле
Прилетевший из Измира самолет совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Наука
Как сон стимулирует нашу память
Сон представляется подходящей платформой для реорганизации нашей памяти.
Общество
Боксер Усик ответил стихами назвавшему его обезьяной «атошнику»
Instagram / usykaa Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик ответил так называемому "ветерану АТО" Леониду Остальцеву, который допустил оскорбительные слова в его адрес.
Общество
В Петербурге отменят штрафы за остекленные балконы
Поправки предполагают отмену штрафов для тех, кто застеклил свои балконы до 11 января 2020 года.
Армия и оружие
Правительственные войска Сирии вошли в Саракиб
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Общество
ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Футбол
«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»
«Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии по футболу (1:0).
Космос
«Даурия Аэроспейс» приняла решение о самобанкротстве
Ранее, 30 декабря 2019 года, «Даурия» уже заявляла о намерении объявить самобанкротство, и именно задолженность перед «Роскосмосом» была названа основной причиной этого решения, CNews.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi с группой Little Big
Участники российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская станцевали под Skibidi вместе с американским актером Элайджей Вудом.
Здоровье
В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра
Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
Происшествия
СК потребовал арестовать мужчину, избивавшего пасынка в Москве
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Единоборства
Отец Хабиба ответил журналисту на критику в адрес сына
Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап ответил журналисту Олегу Кашину, который жестко раскритиковал его сына, заявив, что последний дискредитирует страну в мировом спорте.
Политика
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2»
США собираются ввести новые ограничительные меры против газопровода «Северный поток-2», которые затронут европейские кампании, сообщает Handelsblatt.
Политика
Киев признал неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Политика
Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии
Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.