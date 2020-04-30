В 2019 году в России по коррупционным составам осудили почти 5,3 тыс. человек. Из них больше половины (2,8 тыс.) — за получение и дачу крупных взяток. Это рекордное количество с 2016 года, следует из данных судебного департамента при Верховном суде, которые проанализировал РБК.

с чего всё началось

В 2019 году впервые оказалось больше осужденных за крупные взятки, чем за мелкие. Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс.— за получение и дачу крупных взяток.

В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки

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