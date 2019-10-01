Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ России решили изменить правила предоставления гражданства

Планируется также упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.
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Персонально ваш: Сергей Алексашенко

Эхо Москвы12:53

Правила получения российского гражданства могут измениться

Газета.Ru09:34

Власти изменят правила предоставления российского гражданства

РБК03:03

Иностранцам предложили разрешить второе гражданство при получении паспорта РФ

Интерфакс07:36

В России захотели разрешить двойное гражданство

Московский Комсомолец05:11

Иностранцам могут разрешить оставлять первое гражданство при получении паспорта РФ

Говорит Москва03:57

В России планируют изменить правила получения гражданства

РИА Новости08:05
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Здоровье

ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 12:35
Наука

Бактерии оказались способны менять форму, избегая антибиотиков

Авторы использовали бактерии кишечной палочки, способные вызывать хроническую инфекцию мочевыводящих путей.
Naked Science 04:28
Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК 11:45
Общество

Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото

Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Политика

Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Политика

Партия Тимошенко считает согласование «формулы Штайнмайера» угрозой нацбезопасности

Партия "Батькивщина", лидером которой является экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, считает "формулу Штайнмайера" недопустимой, а ее согласование в ходе заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе угрозой национальной безопасности и территориальной целостности страны.
ТАСС 15:47
Гаджеты

В России почти закончились самые дорогие модели нового iPhone 11

Представители интернет-магазина Apple заявили о том, что в РФ распроданы почти все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.
Политическая Экспертиза вчера в 02:48
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Театры

В Ленкоме проходит прощание с Марком Захаровым

В театре "Ленком" 1 октября проходит прощание с режиссером Марком Захаровым.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Общество

В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора

Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.
REGNUM 10:34
Общество

«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Интерфакс 12:41
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Кино

Брэндон Рут вернул себе физическую форму Супермена

Утверждалось, что оба актера исполнят роль одного из самых популярных персонажей комиксов DC, но в разных временных промежутках.
Kinonews.ru 12:22
Происшествия

Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
REGNUM 07:56
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика

Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже

Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщались на выходе из парижской церкви Сен-Сюльпис, в которой ранее завершилась панихида по бывшему французскому главе Жаку Шираку.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов раньше Анастасии Костенко узнал о ее беременности

Дмитрий Тарасов узнал о второй беременности возлюбленной намного раньше нее. Об этом Анастасия Костенко рассказала фолловерам в микроблоге.
OAnews 03:56
Политика

На Украине рассказали о приказе ликвидировать Савченко

Известия 16:33
Политика

Путин подписал указ о призыве в армию по новым правилам

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре текущего года 132 тысяч человек на военную службу.
Lenta.ru 03:40
Здоровье

Ребенок весом 5,4 кг родился в Балашихинском роддоме

Два года назад женщина уже родила здорового малыша весом 4,2 кг. В этот раз у женщины родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см.
Molnet.ru вчера в 09:53
Общество

У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Космос

Технология распознавания лиц поможет раскрыть загадки вселенной

Поскольку саму тёмную материю нельзя увидеть, учёные замечают её по косвенным признакам.
Ferra 29 сентября в 08:40
Футбол

Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль

Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль.
Спорт-Экспресс 04:29
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой

По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня вчера в 22:46
Общество

Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети

Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Армия и оружие

Трамп сообщил о полной модернизации ядерных сил США

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о проведении полной модернизации ядерных сил США.
RT на русском вчера в 18:00
Энергетика

Предсказано будущее России без нефти

По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
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