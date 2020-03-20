Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по этому вопросу будут проводиться консультации с Минобороны.
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Шойгу не усмотрел влияния коронавируса на планы по весеннему призыву

РБК07:09

Весенний призыв в России пройдет по плану

РИА Новости05:56

«Призыв в условиях карантина»: красноярцам рассказали, как будет проходить отправка в армию

ТВКвчера в 04:24

Весенний призыв не будут переносить из-за коронавируса

ТАСС05:27

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Lenta.ru05:27

Весенний призыв в российскую армию не будет отменен из-за коронавируса

Эхо Москвы08:05

Весенний призыв в России из-за коронавируса переноситься не будет

RT на русском05:30
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Экономика

В мире объявили экономический кризис

По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис.
Lenta.ru 03:57
Происшествия

При взрыве газа в многоэтажном доме в Перми погиб человек

В Перми произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме, на четвертом этаже.
Daily Storm 04:44
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Здоровье

Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19

Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 04:56
Общество

На Ставрополье выявили ещё 11 подозрений на коронавирус

19 марта тестировали тех, кто контактировал с пациенткой с подозрением на коронавирус.
АТВмедиа 11:06
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон временно заменят Елизавету II

По предположениям журналистов, займутся этим принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Kleo.ru 05:41
Культура

Пресс-конференция сериала «Зулейха открывает глаза» пройдет онлайн

На пресс-конференции выступят генеральный директор телеканала «Россия 1» и продюсер Антон Златопольский, автор книги «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина, режиссер Егор Анашкин, исполнители главных ролей Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Евгений Морозов.
Россия – Культура 06:00
Игры

Появилась новая информация о ремастере COD: Modern Warfare 2

Сеул, 20 марта 2020, 15:49 — REGNUM Ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Call of Duty: Modern Warfare 2 получила в Южной Корее возрастной рейтинг.
REGNUM 08:49
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 02:46
Политика

Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем

В рамках интервью «ТАСС» для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал о своем отношении к тому, что его называют царем.
Городовой вчера в 03:33
Происшествия

Женщина в Севастополе распылила в лицо ребенку баллончик

Ребенок атаковал ее, а стоявшая рядом другая женщина брызнула мальчику в лицо баллончиком, после чего женщины вытолкнули мальчика с площадки.
Взгляд.ру 11:46
Энергетика

Цены на нефть начали расти после обвала

На биржах в четверг вечером наблюдается ускоренный рост цен на нефть после резкого обвала, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 12:26
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
РБК 04:00
Политика

Двоюродный племянник Путина создаст партию

Двоюродный племянник президента Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин сообщил о создании своей партии.
РИА Новости 06:17
Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Эхо Москвы 04:05
Общество

В Москве девять лабораторий приступают к исследованиям на коронавирус

В Москве девять ПЦР-лабораторий в тестовом режиме начнут проводить исследования на коронавирус COVID-19.
Известия 11:52
Общество

США приостановили выдачу виз во всём мире

Соединённые Штаты приостанавливают выдачу виз во всех странах из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Госдепартамента.
RT на русском 11:50
Политика

На Украине первый человек выздоровел от коронавируса

На Украине первый человек выздоровел от коронавируса. Уже второй тест дал отрицательный результат, и его выписывают из больницы Черновцов.
Накануне.Ru 06:25
Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения. Информацией поделился адмирал Николай Евменов.
Piter.tv 18 марта в 02:31
Общество

Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
РИА Новости 09:07
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Наука

Биологи доказали, что дружба продлевает жизнь летучим мышам

REGNUM 05:26
Общество

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 07:05
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс вчера в 12:14
Технологии

Microsoft показала, как будет выглядеть новая Windows 10

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Microsoft рассекретила новое меню «Пуск» для Windows 10.
Live24 03:51
Общество

Суд в Амстердаме отложил рассмотрение дела по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил рассмотрение дела по скифскому золоту из крымских музеев из-за пандемии коронавируса.
News.ru 12:51
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
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