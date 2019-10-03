Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра). В ведомстве не исключают повышения и минимальной розничной цены на коньяк до 420-430 рублей за бутылку.

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку

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