В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года

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По данным ПФР, в текущем году впервые в истории перевод средств из НПФ обратно в ведомство превысит приток денег оттуда. Кроме этого, наблюдается рост пенсионных выплаты клиентам НПФ.