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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года

По данным ПФР, в текущем году впервые в истории перевод средств из НПФ обратно в ведомство превысит приток денег оттуда. Кроме этого, наблюдается рост пенсионных выплаты клиентам НПФ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

В этом году впервые в истории перевод средств из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) обратно в Пенсионный фонд России (ПФР) превысит приток денег оттуда. Возрастают и пенсионные выплаты клиентам НПФ. Уже через полтора года фонды столкнутся со значительным оттоком средств пенсионных накоплений.
Коммерсантъ18:23
Подробнее о событии
Evo-rus.com

В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года

Evo-rus.com03:43
Политическая Экспертиза

В России ожидается резкий рост пенсионных накоплений с 2022 года

Политическая Экспертиза02:26
Коммерсантъ

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

Коммерсантъ18:23
ФедералПресс

В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года

ФедералПресс01:43
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Пенсионные накопления ждет резкий рост с 2022 года

Народные новости23:50
Экономика сегодня

Объем пенсионных накоплений вырастет в несколько раз после 2022 года

Экономика сегодня22:54
Актуальные Новости

ПФР ожидает резкого роста накоплений в 2022 году

Актуальные Новости02:22

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального
RT на русском04:57
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Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшие соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию
РБК06:03
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В 20 избирательных округах Минска граждане начали процесс отзыва депутатов

Процедура сбора подписей за отзыв депутатов, представляющих 20 избирательных округов Минска, была инициирована избирателями соответствующих округов, 26 августа сообщает интернет-издание tut.by.
ИА Красная Веснавчера в 14:13
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
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В Керчи после взрыва в жилом доме ввели режим ЧС

Симферополь, 27 августа 2020, 11:20 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера введён в Керчи после взрыва и пожара в жилой многоэтажке на улице Кирова, об этом 27 августа сообщили в пресс-службе республиканского министерства чрезвычайных ситуаций.
REGNUM04:20

Эвандер Кэйн недоволен реакцией НХЛ на стрельбу в чернокожего в Висконсине: «Говорить об этих проблемах должен не только я»

Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн раскритиковал реакцию игроков НХЛ на инцидент со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.
Sports.ru03:41

У женщин может усилиться иммунный ответ на COVID-19

Наблюдая за иммунными реакциями пациентов, эксперты обнаружили, что у женщин развивается более устойчивый иммунный ответ с участием Т-лимфоцитов, которые представляют собой тип белых кровяных телец, способных распознавать вирусы и уничтожать их.
UfacityNews.ru02:43

Бесплатное банкротство: подать заявление россияне могут с 1 сентября

С 1 сентября россияне получат возможность стать банкротами бесплатно и без суда; это позволит малоимущим людям избавиться от непосильных долгов, в том числе по кредитам, на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Сиб.фм03:42
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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