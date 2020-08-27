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ФедералПресс
ФедералПресс

В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года

Ожидается, что пенсионные накопления перейдут к резкому росту объемов с 2022 года. Увеличение произойдет в два или даже три раза. Увеличение выплат НПФ происходит и сейчас.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

Возрастают и пенсионные выплаты клиентам НПФ. Уже через полтора года фонды столкнутся со значительным оттоком средств пенсионных накоплений. При негативном сценарии сокращение активов будет происходить уже с начала массовых выплат.
Коммерсантъ18:23
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Evo-rus.com

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

Evo-rus.com03:43
Политическая Экспертиза

В России ожидается резкий рост пенсионных накоплений с 2022 года

Политическая Экспертиза02:26
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ПФР ожидает резкого роста накоплений в 2022 году

Актуальные Новости02:22
ФедералПресс

В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года

ФедералПресс01:43
Народные новости

Пенсионные накопления ждет резкий рост с 2022 года

Народные новости23:50
Экономика сегодня

Объем пенсионных накоплений вырастет в несколько раз после 2022 года

Экономика сегодня22:54
Коммерсантъ

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

Коммерсантъ18:23

ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле
Ведомости02:41
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Минобрнауки: средний балл ЕГЭ в половине вузов РФ значительно вырос

"Предварительный анализ показывает, что более чем в 50% вузов средний балл ЕГЭ (поступивших в этом году - ИФ) студентов значительно повысился", - сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков на брифинге в четверг.
Интерфакс04:23

Подозреваемый в убийстве подросток посещал митинг Трампа в январе

Подозреваемый в убийстве двух человек в ходе беспорядков в городе Кеноша в американском штате Висконсин 17-летний Кайл Риттенхауз в январе 2020 года посещал митинг президента США Дональда Трампа в штате Айова.
Известия22:24
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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Назарбаев предложил провести саммит по сокращению ядерных вооружений

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил разработать многостороннее соглашение о поэтапном и пропорциональном сокращении ядерных вооружений с участием лидеров России, США, Китая и Евросоюза.
Octagon.Media03:06
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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