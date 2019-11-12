Минсельхоз фиксирует снижение цен производителей: по данным министерства на 7 ноября, свиные полутуши подешевели к сопоставимому периоду прошлого года на 8,6%, до 144,9 тыс. руб. за тонну, а цена на свинину в живом весе осталась на уровне прошлого года — 102,3 тыс. руб. за тонну.

с чего всё началось

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По данным издания, цены группы «Черкизово» в октябре 2019 года были на 14 процентов ниже, чем годом ранее — 86,6 рубля за килограмм.

Происшествия В Твери из горящего дома эвакуировали 35 человек В ГУ МЧС по Тверской области рассказали, что сообщение о возгорании дома на улице Двор Пролетарки поступило в 15:17.

Футбол Слуцкий сообщил о разводе с женой Главный тренер голландского «Витесса» сообщил это местному телевидению. По словам Слуцкого, он развелся год назад.

Шоу-бизнес Шепелев сделал предложение возлюбленной Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Кино Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.

Политика В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита На заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате.

Общество Адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.

Политика На Украине оценили последствия прекращения транзита газа из России В начале ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что заключение нового соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину возможно только при условии взаимного отказа от претензий и прекращения судебных разбирательств.

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.

Гаджеты Новый смартфон Samsung Galaxy M50 получит процессор Snapdragon 712 Компания Samsung установит в новый смартфон Galaxy M50 мощный процессор Snapdragon 712 от Qualcomm.

Здоровье Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В Роспотребназдор разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В, сообщает пресс-служба федеральной службы со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

Шоу-бизнес «Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».

Технологии В Google Play Store найдено 49 зараженных приложений В фирменном магазине Google Play Store найдено 49 зараженных приложений.

Происшествия Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве В столице произошло столкновение беспилотного автомобиля компании "Яндекс" с другой машиной, сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

Финансы Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены Банк России повысил с 12 ноября официальный курс доллара США на 18 копеек до 63,9121 рубля.

Спорт Американская гимнастка погибла при падении с брусьев Американская гимнастка Мелани Коулмэн получила травму, повлекшую за собой гибель спортсменки.

Происшествия Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовные дела после опубликованных в интернете призывов к экстремистской деятельности и угроз убийством в адрес судьи Московского городского суда.

Политика Госдума обсудит национализацию имущества Сегодня, 12 ноября, в первом чтении Госдума обсудит законопроект, регламентирующий порядок национализации имущества, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество В России предложили сократить срок использования шипованной резины Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).

Единоборства Нурмагомедов рассказал о встречах с Путиным Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о встречах с президентом страны Владимиром Путиным.

Транспорт Росавтодор, Минтранс и ГИБДД корректируют применение дорожных знаков Знак «Главная дорога» и «Уступите дорогу» применяются в паре, их устанавливают обычно с разных сторон перекрестка.

Гаджеты Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).