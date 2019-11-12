Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По данным издания, цены группы «Черкизово» в октябре 2019 года были на 14 процентов ниже, чем годом ранее — 86,6 рубля за килограмм.
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с чего всё началось

В России упали цены на свинину

Минсельхоз фиксирует снижение цен производителей: по данным министерства на 7 ноября, свиные полутуши подешевели к сопоставимому периоду прошлого года на 8,6%, до 144,9 тыс. руб. за тонну, а цена на свинину в живом весе осталась на уровне прошлого года — 102,3 тыс. руб. за тонну.
РБКвчера в 01:01

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В России резко подешевела свинина. Но до магазинов снижение цен пока не дошло

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В России упали цены на свинину

РБКвчера в 01:01
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Политика

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РБК вчера в 21:33
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Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Известия вчера в 14:11
Кино

Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа

Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
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Новая технология от Hyundai позволит сэкономить на шумоизоляции

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Политика

Основатель скандальных «Белых касок» погиб в Стамбуле

В понедельник турецкие СМИ сообщили о гибели в Стамбуле одного из основателей работающей в Сирии неправительственной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье.
Комсомольская правда 11 ноября в 07:55
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Китайские СМИ предупредили НАТО о последствиях выпадов в адрес Пекина

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В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма

12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Известия вчера в 18:19
Футбол

Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне»

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Россиян предложили пускать в интернет по паспорту

В Госдуме и Совете Федерации подняли вопрос о введении доступа в интернет по паспорту.
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Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз

По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Экономика

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Настроения, связанные с состоянием экономики, ухудшились, констатируют аналитики: в третьем квартале 23% опрошенных заявили, что для них состояние экономики — причина беспокойства (на 5 п.п. больше, чем во втором квартале).
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В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Известия вчера в 02:31
Происшествия

Бывшего полковника Захарченко признали опасным для окружающих

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Политика

Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа

Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.
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Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России

Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».
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WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

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Семь человек погибли из-за взрыва у здания МВД Афганистана в Кабуле

Как минимум семь человек погибли в результате взрыва автомобиля возле здания МВД Афганистана в Кабуле.
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В Бразилии стартует саммит БРИКС

Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
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Канадский хоккеист сравнил жизнь в России со сроком в тюрьме

Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» канадец Джейми Маклеллан в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna вспомнил о жизни в России.
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