Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По данным издания, цены группы «Черкизово» в октябре 2019 года были на 14 процентов ниже, чем годом ранее — 86,6 рубля за килограмм.
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с чего всё началось

В России упали цены на свинину

Минсельхоз фиксирует снижение цен производителей: по данным министерства на 7 ноября, свиные полутуши подешевели к сопоставимому периоду прошлого года на 8,6%, до 144,9 тыс. руб. за тонну, а цена на свинину в живом весе осталась на уровне прошлого года — 102,3 тыс. руб. за тонну.
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Цены на свинину в России могут снизиться на 3-5% в 2020 году

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В России резко подешевела свинина. Но до магазинов снижение цен пока не дошло

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Цены на свинину в России в 2020 году могут снизиться

News.ruвчера в 09:18

В России упали цены на свинину

РБКвчера в 01:01
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Российская газета 02:25
Происшествия

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Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

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Российский врач Андрей Тяжельников рассказал, как нужно правильно отдыхать, чтобы не вредить своему здоровью.
VSE42.RU 02:49
Происшествия

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В октябре было возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, отдыхавшего в «Артеке».
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Доказано, что способности детей к математике не зависят от пола

МедиаПоток 11 ноября в 01:42
Кино

Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° 11 ноября в 21:17
Экономика

Ротенберг остался без прибыли от строительства Крымского моста

Строительство Крымского моста, вероятнее всего, принесёт нулевую прибыль компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга и генпродрядчику проекта — «Стройгазмонтажу».
News.ru вчера в 05:39
Авто

Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения

Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня 11 ноября в 23:23
Футбол

Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме

По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
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Политика

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В организации «Белые каски» подтвердили смерть одного из основателей Джеймса Ле Мезюрье, передает RT.
Собеседник 11 ноября в 09:33
Финансы

Минфин объявил о планах сокращения доли доллара в ФНБ

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Общество

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Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Общество

ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян

По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Хоккей

Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки

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Московский Комсомолец 01:53
Общество

Сбербанк назвал условие для переговоров о продаже украинской «дочки»

Ранее банк уже вел переговоры о продаже «дочки» с несколькими партнерами, но ни один из них не был согласован украинским регулятором.
Lenta.ru 03:29
Транспорт

Треноги узаконят. На российских дорогах появится новый знак

ГТРК Южный Урал вчера в 23:16
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
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Общество

Медведев пообщался с жителями села Санниково

ТАСС 03:23
Армия и оружие

Россия загрузит супероружие в шахты до конца года

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«Русские Витязи» показали в деле новые Су-35С

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры контрольного облета летчиками "Русских витязей" истребителей Су-35С, на который пилотажники пересели с Су-30СМ.
Утро.ru вчера в 09:40
Общество

Захарченко присвоили статус склонного к побегу заключенного

Коммерсантъ 02:58
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Россияне обеспокоились из-за роста цен на продукты

Россиян особенно беспокоит рост цен на продукты — о нем заявили 25 процентов респондентов.
Lenta.ru 01:48
Шоу-бизнес

45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью

45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Вечерний курьер вчера в 06:11
Политика

Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду

Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, для отставки кабмина нужен минимум 51 голос из 101 возможного.
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Происшествия

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Политика

Два депутата Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы

Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Коммерсантъ вчера в 17:05
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