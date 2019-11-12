Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По данным издания, цены группы «Черкизово» в октябре 2019 года были на 14 процентов ниже, чем годом ранее — 86,6 рубля за килограмм.
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с чего всё началось

В России упали цены на свинину

Минсельхоз фиксирует снижение цен производителей: по данным министерства на 7 ноября, свиные полутуши подешевели к сопоставимому периоду прошлого года на 8,6%, до 144,9 тыс. руб. за тонну, а цена на свинину в живом весе осталась на уровне прошлого года — 102,3 тыс. руб. за тонну.
РБК12 ноября в 01:01

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Российская газета12 ноября в 05:00

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Комсомольская правда12 ноября в 04:02

В России упали цены на свиную продукцию

Газета.Ru12 ноября в 03:19

В России подешевела свинина

Коммерсантъ12 ноября в 02:23

Цены на свинину в России в 2020 году могут снизиться

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